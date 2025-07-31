Мінісеріали – це завжди вихід для тих, хто хоче щоразу під час перегляду отримувати нові враження, але не витрачати тижні чи місяці на тривалі сезони. Вони пропонують закінчений сюжет, насичений шаленими подіями.

Кіно 24 розповість про різножанрові серіали на кожен день тижня. Вони короткі, але захопливі й тримають увагу глядача від першої до останньої хвилини. З ними кожен день буде заповнений новими враженнями та емоціями.

Цікаво Можна подивитися за день: новий популярний мінісеріал Netflix, що захоплює з першої хвилини

Понеділок – "Ферзевий гамбіт"

Психологічний трилер розповідає про Бет Гармон – дуже розумну й талановиту дівчину, яка грає в шахи з самого дитинства. Серіал показує не тільки її успіхи, але й боротьбу з емоційними проблемами та залежністю. Захоплива драма здобула безліч престижних нагород і обов'язково варта перегляду.

"Ферзевий гамбіт": дивіться трейлер онлайн

Вівторок – "Чорнобиль"

Серіал розповідає про реальні події Чорнобильської катастрофи, що сталась у 1986 році. У центрі подій – фізик Валерій Легасов та розповідь про те, що саме призвело до страшних подій, та роль політиків у приховуванні важливої інформації, яка могла б врятувати чимало життів. Це напружена та болісна історія, яка ставить важливе питання – яка ціна брехні.

"Чорнобиль": дивіться трейлер онлайн

Середа – "Століття Якова"

Упродовж тижня обов'язково варто звернути увагу не тільки на світове кіно, але й українське. Серед гідних мінісеріалів – "Століття Якова" сподобається багатьом. Він розповідає про звичайного селянина, який за 100 років свого життя побачив кілька епох, жив у різних країнах. У нього були й злети, і падіння, кохання та розчарування.

"Століття Якова": дивіться трейлер онлайн

Четвер – "Нормальні люди"

Старшокласник Коннел – один з найпопулярніших у школі. Натомість Маріанна – тиха й сором'язлива учениця. Дивним способом ці різні підлітки сходяться. Але помилка, яку робить Конелл, призводить до розриву. Згодом доля дає цій парі ще один шанс.

"Нормальні люди": дивіться трейлер онлайн

П'ятниця – "Привиди будинку на пагорбі"

У п'ятницю можна переглянути один з найкращих горор-серіалів. Він розповідає про п'ятьох братів і сестер, які спостерігають за паранормальними явищами у їхньому будинку. Події відбуваються у двох часових лініях – у першій герої згадують свій жахливий досвід дитинства, а в другій стикаються з черговими страшними подіями в дорослому житті.

"Привиди будинку на пагорбі": дивіться трейлер онлайн

Субота – "Покоївка"

Головна героїня, яка більше не може терпіти жорстоку поведінку чоловіка, йде від нього з маленькою донькою. Щоб прогодувати дитину й саму себе, вона стає прибиральницею. Але навіть попри складні події героїня не забуває про головне – продовжувати мріяти.

"Покоївка": дивіться трейлер онлайн

Неділя – "Дружина мандрівника в часі"

На завершення тижня можна переглянути цей фантастичний серіал про чиказького бібліотекаря Генрі Детембле і його дружину-художницю Клер Ебшир. Вони стають подружжям, але на заваді щасливого життя – особлива здатність Генрі – він може раптово подорожувати у часі. Захопливу історію навіть можна переглянути всією сім'єю.

"Дружина мандрівника в часі": дивіться трейлер онлайн