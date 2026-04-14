3 мінісеріали на Netflix, які вас вразять з першої серії
- "Оленя" має 7 серій та рейтинг 7.7/10 на IMDb, розповідає про коміка-початківця та жінку Марту.
- "Анатомія скандалу" з 6 серій та рейтингом 7.0/10 на IMDb, події розгортаються навколо політика, якого звинувачують у зґвалтуванні.
Захопливі мінісеріали можна подивитися буквально за один день. Інколи сюжет настільки вражає, що неможливо відірватися від перегляду – хочеться якнайшвидше дізнатися, чим закінчиться історія.
24 Канал розповість про цікаві мінісеріали на Netflix. Обирайте, що дивитися вечорами.
Теж цікаво 3 культові серіали, від яких не могли відірватись вечорами
Які мінісеріали на Netflix подивитися
"Оленя"
- Кількість серій: 7
- Рейтинг IMDb: 7.7/10
Сюжет розгортається навколо коміка-початківця Донні Дана та Марти, з якою той знайомиться, працюючи на барі. Їхня випадкова зустріч переростає в одержимість, яка може зруйнувати життя обох, а також змушує головного героя зіштовхнутися з глибоко захованою травмою.
"Оленя": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Анатомія скандалу"
- Кількість серій: 6
- Рейтинг IMDb: 7.0/10
Події відбуваються у похмурих парламентських офісах Вестмінстера. Це історія про впливового політика Джеймса Вайтгауса, якого звинувачують у зґвалтуванні, після чого його життя кардинально змінюється.
Дружина Джеймса, Софі, переконана, що чоловік невинний і налаштована довести це. А от адвокатка Кейт Вудкрофт прагне притягнути його до відповідальності.
"Анатомія скандалу": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Кришталева зозуля"
- Кількість серій: 6
- Рейтинг IMDb: 6.6/10
Молода лікарка Клара Мерло хоче дізнатися більше про свого донора серця, тому приїжджає до гірського містечка, куди її запрошує його мама Марта.
Донора Клари звати Карлос Феррер, він загинув в аварії. Лікарка дізнається, що чоловік Марти, Мігель, зник у 2005 році і його тіло так і не знайшли. Ця справа дуже схожа на кільках інших випадків.
Після похорону Карлоса у селі починається паніка. Річ у тім, що викрали немовля, як Мігеля та інших людей. Мерло вирішує залишитися у місті, щоб допомогти розкрити справу.
"Кришталева зозуля": дивіться онлайн трейлер серіалу
Які серіали зараз найпопулярніші на Netflix в Україні?
На сайті Tudum представлена добірка найпопулярніших серіалів на Netflix в Україні на цей час:
"Скоро трапиться щось страшне"
"Гаррі Голе"
"Тиха Нава"
"Цілую, Кітті" (3 сезон)
"Гострі картузи" (2 сезон)
"Гострі картузи" (1 сезон)
"Ріплі"
"Гострі картузи" (3 сезон)
"Гострі картузи" (4 сезон)
"Гострі картузи" (5 сезон)