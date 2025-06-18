Можна подивитись за вечір: 3 найновіші мінісеріали на Netflix, від яких неможливо відірватись

Якщо ви хочете поринути у нову та цікаву історію, ми зібрали для вас список мінісеріалів, які стали найпопулярнішими на Netflix. На перегляд цих стрічок вам не потрібно буде багато часу.

Невелика кількість епізодів робить їх ідеальним варіантом для перегляду ввечері. У матеріалі Кіно 24 обирайте серіал собі до смаку.

Радимо 10 найпопулярніших фільмів, які стали фаворитами українців на платформі Netflix

"Уцілілі"

У серіалі всього 6 епізодів, тому його з легкістю можна переглянути за день. За сюжетом, п'ятнадцять років тому трагедія – загибель двох юнаків і дівчини – сколихнула спокійне прибережне містечко, назавжди поділивши його мешканців. Сьогодні ж загадкова смерть молодої жінки знову відкриває старі рани та повертає спогади про давно забуте минуле.

"Уцілілі": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Анела"

Польська комедійна драма, прем'єра якої відбулась у червні 2025 році. Серіал налічує 8 епізодів, які вже захопили українських глядачів.

За сюжетом, через безгрошів'я, у якому винен її колишній чоловік, світська левиця з Варшави змушена покладатися лише на свою кмітливість, щоб вижити.

"Анела": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Затишок"

Це кримінальний трейлер про Сесіль, яка вирушає на пошуки правди. Це стається опісля того, як в заможному передмісті зникає сусідська економка. На своєму шляху Сесіль дізнається таємниці, які починають руйнувати її світ, який вона завжди вважала ідеальним.

"Затишок": дивіться онлайн трейлер серіалу

До речі, ми також зібрали 10 найпопулярніших серіалів на Netflix, які найчастіше дивляться українці. Обирайте стрічку – за посиланням.