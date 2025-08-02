Якщо ви шукаєте серіал, який можна переглянути за ніч, то мінісеріали – ідеальний варіант. Адже вони не затягуються на сезони та тримають у напрузі з першої до останньої серії.

Кіно 24 зібрав добірку найкращих мінісеріалів Netflix, які можна легко подивитися за ніч. Вони точно не відпустять вас до фінальних титрів.

Цікаво Про них говорить увесь світ: 5 культових серіалів, які варто подивитися хоча б раз у житті

"Чорнобиль" (2019)

Кількість серій: 5

У центрі сюжету – історія аварії на Чорнобильській АЕС, яка стала найбільшою техногенною катастрофою XX століття. Вибух на четвертому енергоблоці змінив долі як звичайних працівників станції, так і урядовців, які намагалися приховати масштаби трагедії. Глядачі мають змогу спостерігати за героїчними зусиллями ліквідаторів, які рятували світ від ще більшої катастрофи, а також моторошними наслідками радіаційного забруднення.

"Чорнобиль": дивіться трейлер серіалу онлайн

"ДНК вбивці" (2025)

Кількість серій: 4

Понад 15 років у Швеції залишалося нерозкритим подвійне вбивство маленького хлопчика та літньої жінки. Тоді слідчим не вдалося знайти злочинця. Через тривалий час детективи вирішили використати нову техніку для розслідування – генеалогічний аналіз, що дозволяє ідентифікувати людину через її далеких родичів. Саме це може допомогти покарати винного.

"ДНК вбивці": дивіться трейлер серіалу онлайн

"Неймовірне" (2019)

Кількість серій: 8

18-річна Марі звернулася до поліції із заявою про зґвалтування. Однак, замість підтримки, вона отримує сумніви поліціянтів. У результаті Марі змушена відмовитися від власної заяви й згодом стає фігуранткою справи про надання неправдивих свідчень. Водночас в іншому місті дві детективки розслідують дуже схожі злочини. Виявляється, це може бути той самий нападник, який зруйнував життя Марі.

"Неймовірне": дивіться трейлер серіалу онлайн

Нагадаємо, що раніше вже розповідали про мінісеріали від Netflix, які можна подивитися за вихідні.