З високим рейтингом: 3 найкращі мінісеріали про кохання та стосунки
Якщо вам набридли важкі сюжети, ми пропонуємо переглянути добірку мінісеріалів про кохання та справжні почуття. Цей список допоможе зекономити ваш час на вибір, адже ми зібрали короткі серіали з високими рейтингами, які вам неодмінно сподобаються.
У матеріалі Кіно 24 ви знайдете мінісеріали, які точно підійдуть для перегляду тим, хто не любить витрачати багато часу для кіно. Шукайте свого фаворита та насолоджуйтесь незабутнім вечором з коханою людиною.
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"Велика маленька брехня"
Американський драматичний телесеріал каналу HBO, створений Девідом Е. Келлі, отримав схвальні відгуки критиків і здобув 16 номінацій на "Еммі", вигравши вісім, включаючи нагороду за найкращий драматичний серіал.
Згідно з сюжетом, у невеликому містечку Монтерей кожна мати надмірно опікується своєю дитиною, глави сімейств заробляють мільйони, а діти насолоджуються юністю. Проте за цією ідеальною картиною приховані брудні таємниці.
"Велика маленька брехня": дивіться онлайн трейлер серіалу
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"Бріджертони: Історія королеви Шарлотти"
Це приквел серіалу "Бріджертони" під назвою "Бріджертони: Історія королеви Шарлотти".
Події розгортаються у XVIII столітті навколо молодої Шарлотти, яка вирушає з німецької провінції до Англії, щоб прийняти пропозицію шлюбу від таємничого короля Георга.
Бувши дотепною, рішучою та відважною, Шарлотта починає свою подорож, прагнучи досягти успіху у світі, де домінують чоловіки. Вона постава перед труднощами, включаючи складні стосунки з чоловіком через його психічні проблеми та палацові інтриги, але не відступає від свого наміру.
"Бріджертони: Історія королеви Шарлотти": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Століття Якова"
Український історичний мінісеріал з чотирьох серій, створений телеканалом "1+1", є екранізацією однойменного роману українського письменника Володимира Лиса.
Простий селянин Яків за свої 100 років пережив безліч подій і змін. Його життя охопило кілька епох і цивілізацій, було наповнене сміливістю, злетами, падіннями та великою любов'ю.
У "Столітті Якова" ми спостерігаємо за подіями, що відбувалися в Україні протягом останніх 100 років, через історію простої людини. Люди всюди прагнуть жити та бути щасливими. Яків, проти своєї волі, був втягнутий в історичні конфлікти.
"Століття Якова": дивіться онлайн трейлер серіалу
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