Кіновечір у темноті: 3 мінісеріали, які слід завантажити, коли немає світла

Вже декілька років українці постійно переживають блекаути. Російські військові продовжують обстрілювати нашу енергетику, тому відключення світла – зовсім нерідкість. У таких випадках завжди можна звантажити цікавий серіал.

Сподіваємося, що ситуація в українській енергетиці таки покращиться. Однак також розуміємо – відключення світла поки неминучі. Які серіали варто подивитися, коли немає електрики, розповість Кіно 24.

До речі Чудовий вибір на вихідні: 3 українські мінісеріали, які ви подивитеся за вечір

"Ріплі"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій: 8

Події серіалу розгортаються у Нью-Йорку 1960-х років. Том Ріплі – шахрай, який підробляє чужі банківські рахунки. Одного разу чоловікові пропонують відправитися до Італії, щоб привезти сина до батька. Коли Том зустрічає хлопця, то вирішує змінити своє життя. Тепер він хоче стати заможною людиною.

"Ріплі": дивіться онлайн трейлер серіалу

"В її очах"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій: 6

У серіалі розповідається про жінку Луїзу, яка сама виховує дитину. Якось вона знайомиться з симпатичним чоловіком, коли відпочиває у барі. Згодом головна героїня дізнається, що він – її новий керівник, який до того ж має дружину. Луїзі вдається зблизитися з нею та дізнатися багато цікавого про їхні стосунки.

"В її очах": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Погань"

Кількість сезонів : 2

: 2 Кількість серій: 12

У центрі сюжету – жінка Погань, яка проживає в Лондоні. Їй приблизно 30 років, має кафе, полюбляє інтрижки та не може налагодити стосунки з рідними. Нещодавно головна героїня втратила подругу, тому тепер бореться з внутрішньою трагедією. Погань заплуталася та зовсім не знає, що робити далі.

"Погань": дивіться онлайн трейлер серіалу

Відключення світла – не привід нудьгувати. Завантажуйте цікаві серіали та проводьте час з користю!