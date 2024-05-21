Американський актор Міша Коллінз, який знявся у серіалі "Надприродне", знову приїхав до Києва
Джерело:UNITED24
Зірка серіалу "Надприродне" Міша Коллінз повернувся до Києва. Він був в українській столиці рівно рік тому, а тепер знову показався на вокзалі й зізнався Україні в коханні.
Цікаво, що цього разу актор приїхав не сам, а разом з американським режисером і сценаристом Даріусом Мардером.
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Міша Коллінз знову приїхав до Києва
Прямо на вокзалі актор зняв відео, в якому висловив радість щодо повернення в Київ й зізнався Україні в коханні. Однак мету поїздки Коллінз не розсекретив, тож наразі невідомо, чи готує він сюрприз для українських шанувальників.
Я люблю тебе, Україно, і дуже дякую, що ти мене прийняла. Для мене велика честь повернутися сюди,
– сказав голлівудський актор.
Також у своєму інстаграмі актор поширив селфі, яке зробив на тлі спаленої техніки.
"Я повернувся в Київ, Україну", – написав Коллінз під світлиною.
Під час попереднього візиту в Україну Коллінз зустрічався з Володимиром Зеленським. Тоді росіяни просто шаленіли від люті, коли фото Зеленського та актора розлетілися мережею. Чи планується подібна зустріч тепер – наразі невідомо.
Що відомо про Мішу Коллінза
- Є припущення, що родина Міші має українське коріння. Його справжнє ім'я – Дмітрі Тіппенс Крашнік.
- Мама актор керує Центром культурної еволюції, в нього також є брат Саша і дві сестри – Даніель та Елізабет.
- Світову славу акторові принесла роль у серіалі "Надприродне". Також він став зіркою кількох фільмів, серед яких "Стонхендж: Апокаліпсис", "Карла", "Перерване життя".
- У 2022 році, коли Росія розпочала повномасштабну війну проти України, Коллінз одразу ж долучився до підтримки українського народу. Він став однією з тих світових зірок, які різко засудили російську агресію й продовжують розповідати світові правду про війну в Україні.