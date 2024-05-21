Американський актор Міша Коллінз, який знявся у серіалі "Надприродне", знову приїхав до Києва

Зірка серіалу "Надприродне" Міша Коллінз повернувся до Києва. Він був в українській столиці рівно рік тому, а тепер знову показався на вокзалі й зізнався Україні в коханні.

Цікаво, що цього разу актор приїхав не сам, а разом з американським режисером і сценаристом Даріусом Мардером.

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Міша Коллінз знову приїхав до Києва

Прямо на вокзалі актор зняв відео, в якому висловив радість щодо повернення в Київ й зізнався Україні в коханні. Однак мету поїздки Коллінз не розсекретив, тож наразі невідомо, чи готує він сюрприз для українських шанувальників.

Я люблю тебе, Україно, і дуже дякую, що ти мене прийняла. Для мене велика честь повернутися сюди,

– сказав голлівудський актор.

Також у своєму інстаграмі актор поширив селфі, яке зробив на тлі спаленої техніки.

"Я повернувся в Київ, Україну", – написав Коллінз під світлиною.

Під час попереднього візиту в Україну Коллінз зустрічався з Володимиром Зеленським. Тоді росіяни просто шаленіли від люті, коли фото Зеленського та актора розлетілися мережею. Чи планується подібна зустріч тепер – наразі невідомо.

Що відомо про Мішу Коллінза