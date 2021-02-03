Мішель Пфайффер відмовилась від ролі в оскароносному фільмі "Мовчанні ягнят": причина

Оскароносний фільм "Мовчання ягнят" вже 30 років не покидає рейтинги найкращих стрічок світового кінематографа. Складно повірити, що від ролі у ньому хтось міг відмовитись. Однак Мішель Пфайффер таки це зробила.

Джерело: The New Yorker

У новому інтерв'ю 62-річна актриса зізналась, що спершу погодилась на роль агентки ФБР Кларіс Старлінг. Однак після прочитання сценарію "Мовчання ягнят" Мішель Пфайффер вирішила відмовитись від пропозиції продюсерів, пояснивши, що сюжет стрічки занадто моторошний.

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Я дуже переживала через "Мовчання ягнят", адже у цьому фільмі описувалося таке зло. Але найбільше я шкодую про те, що упустила можливість попрацювати з Джонатаном Деммі в ще одному фільмі,

– зізналась Мішель Пфайффер.

Актриса співпрацювала з режисером Джонатаном Деммі у 1988 році. Тоді Мішель ПфайфферОднак ця стрічка не отримала такого шаленого успіху, як "Мовчання ягнят".

Актриса додала, що найбільше її бентежило те, що у стрічці "зло перемагає". Мішель Пфайффер довго обдумувала фінал "Мовчання ягнят", тому після роздумів вирішила не поставати у цьому проєкті.

"Мені було ніяково від такого фіналу. Я не хотіла, щоб люди по всьому світу це побачили", – додала вона.

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Після того, як актриса відмовилась від ролі Кларіс Старлінг, продюсери стрічки розпочали кастинги на цю роль. Зрештою у стрічці постала Джоді Фостер. І цей контракт допоміг актрисі не тільки здобути світову славу, але й престижну відзнаку Оскар.



Головні герої фільму "Мовчання ягнят" / Фото Decider

Такий успіх трилеру був передбачуваним, адже від його сюжету у глядачів холола кров. У центрі фільму "Мовчання ягнят" опинилась заплутана справа ФБР. Найкращі агенти розшукують серійного вбивцю, який орудує в регіоні та відзначається своєю жорстокістю і моторошною манерою. Однак маніяк не залишає слідів, які б допомогли викрити його. Тому агентка ФБР Кларіс йде на розмову з Ганнібалом Лектером – вбивцею-канібалом, якого ув'язнили у психіатричній лікарні. І небезпечний маніяк погоджується допомогти викрити зловмисника в обмін на розмови зі Старлінг.

"Мовчання ягнят": дивіться трейлер

Образ агентки ФБР настільки сподобався глядачам, що у 2020 році її історію вирішили повернути на екрани. Вже 11 лютого у мережі з'являться перші епізоди серіалу "Клариса", який розкаже більше про цю героїню "Мовчання ягнят".

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