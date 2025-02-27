"Ти знала, що смерть була дуже ймовірною": подруга Мішель Трахтенберг шокувала заявою

26 лютого у віці 39 років померла зірка серіалів "Баффі – переможниця вампірів" та "Пліткарка" Мішель Трахтенберг. Після смерті акторки фотографка Аманда де Кадене присвятила їй зворушливий допис в інстаграмі.

Як повідомляє журнал People, жінка опублікувала допис у середу вдень, але того ж вечора його змінила, передає 24 Канал. Аманда де Кадене також опублікувала світлину молодої Мішель Трахтенберг.

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Люба Мішель. З якою сумною новиною прокинулася сьогодні вранці. Мені дивно і жахливо публікувати це, але я хочу визнати твою смерть, тому що я піклувалася про тебе,

– написала фотографка.

Аманда де Кадене зазначила, що вдячна за спілкування з Мішель Трахтенберг, особливо в останні кілька місяців. Фотографка поділилася, що пам'ятатиме акторку як молоду жваву жінку, яку вона зустріла, коли робила світлину, яку прикріпила до допису. На ній зірка серіалу про Баффі позує в рожевій сукні.

Далі жінка написала такі слова: "Побачивши твоє обличчя з лікарняного ліжка, коли ми нещодавно проводили FaceTimed, хоча ти не була схожа на себе, твої милосердя та гумор все ще були живі. Я не буду ділитися подробицями наших розмов за останні 6 місяців. Але ти знала, що смерть була дуже ймовірною". Однак згодом Аманда де Кадене відредагувала свій допис та видалила ці речення.

Бажаю тобі мирного переходу, люба подруго, і нехай твій дух нарешті відпочине,

– підсумувала вона.

Схоже, фотографка знала про стан здоров'я Мішель Трахтенберг останні кілька місяців. Проте вирішила не ділитися подробицями публічно, через що, ймовірно, й відредагувала допис в інстаграмі.

Нагадаємо, що причина смерті акторки наразі невідома. Однак джерела повідомили журналу People, що нещодавно вона перенесла трансплантацію печінки, що могло призвести до ускладнень.

Також, за інформацією інсайдера видання, минулого року зірка серіалу "Баффі – переможниця вампірів" була "справді емоційно пригніченою" та мала проблеми зі здоров'ям.