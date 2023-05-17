Том Круз знову ризикує життям: вийшов свіжий вибуховий трейлер "Місії неможливої 7"

Студія Paramount Pictures випустила новий трейлер фільму "Місія неможлива: Розплата. Частина перша", у якому Том Круз повертається, щоб виконати своє сьоме і, ймовірно, останнє завдання в ролі агента ЦРУ Ітана Ханта.

Оригінальна стрічка Paramount Pictures "Місія неможлива", яка вийшла у 1996 році, зібрала понад 3,5 мільярда доларів. Хоча "Місія неможлива 3" у 2006 році отримала лише 398 мільйонів доларів прибутку, Тому Крузу вдалося успішно відродити франшизу, зробивши її однією з найвідоміших серій розважальних блокбастерів, передає 24 Канал.

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"Місія неможлива: Розплата. Частина перша": сюжет і трейлер

Наразі немає конкретних деталей щодо сюжету майбутнього фільму. Відомо лише, що він буде продовженням попередньої частини під назвою "Місія нездійсненна: Фолаут".

Згідно з трейлерами та анонсами, головним антагоністом у цій історії буде Есай Моралес, до якого приєднаються Ші Вігман і Пом Клементьєв. Незважаючи на вміння в рукопашному бою, Ітану стикнеться з великим викликом, намагаючись уникнути рук ворогів та врятувати світ.

"Місія неможлива: Розплата. Частина перша": дивіться трейлер

Акторський склад і дата прем’єри

До своїх ролей повернуться актори з попередніх фільмів: Вінг Реймс, Саймон Пегг, Ребекка Фергюсон, Генрі Черні, Ванесса Кірбі та Фредерік Шмідт. Серед новачків – Гейлі Етвелл ("Перший Месник", "Агент Картер"), Пом Клементьєв ("Вартові Галактики 2", "Месники: Війна нескінченності"), Кері Елвес, Роб Делані, Індіра Варма, Ши Вігем, Марк Ґетісс, Есай Моралес і Чарльз Парнелл.

Прем’єра фільму у кіно з 13 липня 2023 року.