Це ганьба: російський фільм про пропаганду в школі отримав премію BAFTA

Уже за декілька днів – 24 лютого 2026 року – в Україні буде п'ята річниця повномасштабної війни, яку веде Росія. Поки українці виборюють своє право на життя, путінський режим нищить нашу землю та руйнує життя мільйонів людей.

А тим часом одна з найпрестижніших кінопремій у світі – BAFTA – відзначає російський фільм про пропаганду в одній із номінацій. Це стрічка "Містер Ніхто проти Путіна". Про це повідомили в ефірі на ютуб-каналі BAFTA.

Що відомо про фільм "Містер Ніхто проти Путіна"?

22 лютого 2026 року відбулася церемонія оголошення переможців премії BAFTA. Український фільм "2000 метрів до Андріївки" Мстислава Чернова також змагався за нагороду, однак організатори вирішили, що доречніше буде віддати її російському пропагандистському фільму Павла Таланкіна, змонтованому з кадрів, які режисер зняв, працюючи в школі міста Карабаш Челябінської області Росії.

Після початку великої війни в Україні Павло Таланкін, який працював педагогом-організатором у школі, почав фільмувати все, що там відбувалося: урочисті вечори, уроки. А у 2024 році, коли він виїхав з Росії, йому вдалося змонтувати фільм.

Оголошення результатів BAFTA: дивіться відео онлайн

Стрічку подають як спробу "відбілювання" росіян і заяву про те, що не всі росіяни винні у цій війні. Однак це виглядає як чергова спроба відновити репутацію та довіру до росіян. Відомо, що після новин про те, що вчитель знімав кіно у школі, до закладу приїжджали силовики.

Українці неабияк обурилися після оголошення результатів. Оскільки ганебним є те, що одна з найпрестижніших кінопремій у світі готова повертати Росію у світ та приймати її в ньому. За словами українців, це чисте відбілювання сучасних нацистів. Огидний вибір, який має засудити кожна свідома людина.

Ви – ідіоти. Росіяни буквально нічого не зробили проти Путіна. Вони і є Путін,

– пишуть українці.



Українці про фільм "Містер Ніхто проти Путіна" на BAFTA / Скриншот із X

Які ще фільми були номіновані на BAFTA?

Стрічка "Містер Ніхто проти Путіна" здобула перемогу у категорії "Найкращий документальний фільм". У цій номінації також змагалися такі стрічки:

"2000 метрів до Андріївки", Мстислав Чернов;

Apocalypse In The Tropics ("Апокаліпсиси у тропіках"), Петра Коста;

Cover-Up ("Приховування"), Лора Пойтрас та Марк Обенгаус;

Mr Nobody Against Putin ("Містер Ніхто проти Путіна"), Павло Таланкін і Девід Боренштейн;

The Perfect Neighbour ("Ідеальна сусідка"), Гіта Гандбгір.

Про усі ключові перемоги та лауреатів BAFTA-2026 йдеться на сайті Associated Press.