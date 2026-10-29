Якщо сподобалося "Кришталеве озеро": 3 моторошні серіали, від яких мурашки по шкірі

Після перегляду "Кришталевого озера" бажання відпочити біля водойми може зникнути надовго. Новий горор із всесвіту "П'ятниці 13-го" нагадав, що за мальовничими краєвидами іноді ховаються такі таємниці, що краще вже залишитися вдома. Особливо якщо місцеві жителі підозріло привітні.

24 Канал зібрав три моторошні серіали для тих, кому сподобалося "Кришталеве озеро". Тут теж вистачає загадкових убивств, сімейних секретів і персонажів, від яких мурашки бігають по шкірі.

"Мотель Бейтсів"

Рік: 2013–2017.

Жанр: психологічний трилер, жахи, драма.

IMDb: 8,1

Після смерті чоловіка Норма Бейтс разом із сином Норманом переїжджає до невеликого містечка та купує мотель. Жінка сподівається розпочати нове життя, але дуже швидко з'ясовується, що проблеми родини значно серйозніші за незадоволених постояльців. Поступово Норман починає демонструвати дедалі тривожнішу поведінку, а його надзвичайно тісний зв'язок із матір'ю набуває моторошних рис.

Що кажуть критики: Серіал має 93% позитивних рецензій на Rotten Tomatoes. Оглядачі особливо хвалять гру Віри Фарміґи та Фредді Гаймора, психологічну напругу й майстерно прописані стосунки матері та сина.

"Мотель Бейтсів": дивитись трейлер

"Крик"

Рік: 2015–2019.

Жанр: слешер, детектив, трилер.

IMDb: 7,0

У невеликому містечку Лейквуд після скандального відео в інтернеті відбувається жорстоке вбивство. Невдовзі з'являються нові жертви, а місцеві підлітки починають підозрювати одне одного. Ситуацію ускладнює те, що нинішні злочини дивним чином пов'язані з кривавою історією міста.

Що кажуть критики: На Rotten Tomatoes серіал має 61% позитивних рецензій. Перший сезон критикували за надмірну залежність від оригінальних фільмів, натомість другий отримав значно кращі відгуки – 92% схвалення.

"Крик": дивитись трейлер

"Воно: Ласкаво просимо до Деррі"

Рік: 2025.

Жанр: містичні жахи, трилер, драма.

IMDb: 7,9

Події розгортаються у 1962 році в американському містечку Деррі, де починають загадково зникати діти. Місцеві жителі намагаються зрозуміти, що відбувається, але поступово стає зрозуміло: за моторошними подіями стоїть давнє зло. Серіал розкриває передісторію Пеннівайза – моторошного клоуна з екранізацій роману Стівена Кінга "Воно".

Що кажуть критики: На Rotten Tomatoes серіал отримав 81% позитивних рецензій. Критики відзначають похмуру атмосферу, сильну акторську гру та цікаве розширення історії Пеннівайза. Водночас частина оглядачів вважає, що сюжет подекуди затягнутий.

"Воно: Ласкаво просимо до Деррі": дивитись трейлер

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