Якщо після перегляду серіалу "Ззовні" вам почало здаватися, що кожне маленьке містечко приховує жахливу таємницю, то ця добірка точно для вас. Тут теж є загадкові зникнення, моторошні ліси, дивні істоти й герої, яким давно час звернутися до психотерапевта. Щоправда, спочатку їм доведеться просто вижити.

Зібрали 3 атмосферні серіали для шанувальників "Ззовні", які змушують будувати теорії, підозрювати кожного персонажа й нервово перевіряти, чи зачинені двері.

"Вейворд Пайнс", 2015–2016

Жанр: містика, фантастика, трилер, детектив.

IMDb: 7,3

Агент Секретної служби Ітан Берк вирушає до маленького містечка, щоб розшукати двох зниклих колег. Однак після автомобільної аварії він опиняється у Вейворд Пайнс, де місцеві поводяться підозріло, за жителями постійно стежать, а спроби залишити місто закінчуються невдало.

Чому варто подивитися: якщо у "Ззовні" вас найбільше захоплювала загадка міста, з якого неможливо вибратися, цей серіал стане ідеальною заміною. Тут теж панують дивні правила, а за привітними усмішками мешканців ховається щось дуже недобре.



"Вейворд Пайнс": дивитись трейлер

"Шершні", 2021–2026

Жанр: психологічний трилер, містика, драма, жахи.

IMDb: 7,7

Літак із жіночою шкільною футбольною командою зазнає аварії посеред дикої природи. Дівчатам доводиться виживати без допомоги дорослих, їжі та звичних правил цивілізації. І дуже скоро стає зрозуміло, що найбільша небезпека може ховатися не в лісі, а серед самих учасниць команди.

Чому варто подивитися: тут є все, за що люблять "Ззовні": ізоляція, постійне відчуття небезпеки, загадкові символи та натяки на надприродне. А ще серіал чудово демонструє, як швидко цивілізовані люди можуть забути про мораль, коли на вечерю знову нічого немає.



"Шершні": дивитись трейлер

"Пітьма", 2017–2020

Жанр: фантастика, містика, детектив, трилер.

IMDb: 8,7

У невеликому німецькому містечку Вінден безслідно зникають діти. Пошуки приводять місцевих жителів до загадкових печер, дивних подій і таємниць, які пов'язують кілька поколінь родин. Згодом з'ясовується, що звичайне зникнення – лише початок значно масштабнішої історії.

Чому варто подивитися: якщо "Ззовні" змушував ламати голову над кожною деталлю, то "Пітьма" взагалі перетворить ваш мозок на детективну дошку з фотографіями та червоними нитками. Тут немає випадкових дрібниць, а кожна відповідь породжує ще десяток запитань.

"Пітьма": дивитись трейлер





Маємо для вас добірку містичних серіалів на вечір.