5 захопливих містичних трилерів для тих, хто обожнює Агату Крісті

Важко знайти глядача, який би не був фанатом якісного містичного кіно. У цьому жанрі можна знайти варіанти на різний смак – чи то містика-комедія, чи моторошна справа про вбивство. Екранізації таких історій розпочалися завдяки талановитим авторам – Артуру Конан Дойлю, Реймонду Чендлеру й Агаті Крісті.

Агата Крісті – письменниця, відома своїми заплутаними історіями, яких роками адаптують до великого й малого екрана. Її твори вплинули на багатьох авторів і режисерів. 24 Канал зібрав містичні трилери, які сподобаються тим, хто любить Агату Крісті.

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"Ножі наголо" (2019)

Фільм розповідає про ексцентричного детектива, якого залучають для розслідування загадкової смерті відомого письменника. Детектив не сумнівається у тому, що вбивцею є хтось з родини письменника, у якого були правдоподібні мотиви для злочину.

"Ножі наголо": дивіться трейлер онлайн

Натхненням для стрічки стали твори Агати Крісті. У "Ножах наголо" подібна структура сюжету з несподіваними поворотами та модерними деталями.

"Лофт" (2014)

5 одружених друзів хочуть урізноманітнити своє сексуальне життя та знімають лофт, де по черзі зраджують своїх дружин. Веселощі закінчуються, коли у лофті знаходять труп дівчини зі слідами насильницької смерті. Стає очевидним, що вбивця – один із п'ятірки.

"Лофт": дивіться трейлер онлайн

Це маргінальний еротичний трилер з неоднозначними відгуками, але великою кількістю містики, загадок і несподіваним фіналом.

"Спекотної ночі" (1967)

У невеликому місті стається вбивство багатого бізнесмена. Заступник шерифа заарештовує темношкірого, в якого знаходить велику суму грошей. Та цей чоловік виявляється поліцейським і детективом. Шериф та підозрюваний об'єднуються для розслідування кривавого злочину.

"Спекотної ночі": дивіться трейлер онлайн

У цьому фільмі чітко продуманий сюжет, що нагадує твори Агати Крісті. А кожен персонаж відіграє важливу роль.

"Гра на виліт" (1972)

Автор детективних романів Ендрю Вайк запрошує до свого розкішного маєтку коханця його дружини, Майло Тіндла. В Ендрю є незвична пропозиція – він готовий відмовитися від дружини, бо вже давно знає про їхній роман. Чоловік пропонує коханцю інсценувати злочин, щоб отримати страховку, а Майло продав би вкрадене та забезпечив кохану.

"Гра на виліт": дивіться трейлер онлайн

Оригінальний сценарій фільму зможе заінтригувати будь-якого шанувальника Агати Крісті.

"Таємнича річка" (2003)

Трилер у стилі неонуар розповідає про трьох друзів – Джиммі, Девіда та Шона, який пов'язує спільна жахлива історія з дитинства. Коли вони подорослішали, то перестали спілкуватися. Але вже через 30 років стається трагедія: старшу доньку Джиммі вбивають. За справу береться Шон, а підозра падає на Девіда.

"Таємнича річка": дивіться трейлер онлайн

У цьому фільмі зібрано одразу кілька таємниць, які потрібно розгадувати одну за одною, щоб дійти до головного секрету. Напруга накопичується упродовж сюжету, що веде персонажів до точки неповернення.