Від зворушливих до веселих стрічок: 5 фільмів про дружбу, які сподобаються кожному

Щороку 9 червня відзначається Міжнародний день друзів. За свою кар'єру деякі режисери знімали фільми про дружбу, тож саме сьогодні їх варто переглянути всією компанією, аби весело провести вихідний.

Щоб не витрачати час на довгі пошуки, переглядайте добірку фільмів про дружбу у матеріалі Кіно 24. Обирайте стрічку, трейлер якої сподобається усім, хто зібрався разом у цей святковий день.

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"1+1"

Філіп – дуже багатий чоловік, однак якось з ним трапився нещасний випадок. Тепер герой змушений пересуватися на кріслі колісному, тому шукає людину, яка б за ним доглядала. Філіп влаштовує співбесіду, на яку одного разу приходить Дрісс. Хоч хлопець поводиться не дуже добре, він подобається роботодавцю. Друзі та родичі відмовляють Філіпа влаштовувати Дрісса на роботу, однак його таки беруть на випробувальний термін.

"1+1": дивіться онлайн трейлер фільму

"Міст у Терабітію"

Хлопець Джесс ходить до п'ятого класу. Стосунки з однокласниками у нього не складаються, а батьки не мають часу на сина. Єдине, що приносить школяреві задоволення, – це малювання. Одного разу до школи, де навчається Джесс, приходить дівчина, на ім'я Леслі, яка до того ж тепер є його сусідкою. Вона вміє придумувати різні цікаві історії, тому одного разу друзі створюють чарівну країну – Терабітію. Аби туди потрапити, потрібно перелізти канал, що у лісі. Проте згодом казка перетворюється на страшну реальність.

"Міст у Терабітію": дивіться онлайн трейлер фільму

"Похмілля у Вегасі"

У фільмі розповідається про найкращих друзів. Одного разу вони збираються, щоб відсвяткувати парубочий вечір. Після гулянки, на перший погляд, нічого дивного не відбувається, адже чоловіки прокидаються у готельному номері. Однак згодом виявляється, що один з друзів втратив зуб. Ба більше, у ванній кімнаті з'являється тигр, а у шафі – чиясь дитина. Найгірше, що кудись подівся наречений. Компанія чоловіків намагається розібратися, що ж трапилося на святкуванні. Протягом фільму глядачі спостерігають за пригодами друзів.

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"Похмілля у Вегасі": дивіться онлайн трейлер фільму

"Хлопчик у смугастій піжамі"

Події фільму розгортаються, коли триває Друга світова війна. Бруно всього вісім років, його батько – комендант у концтаборі. Одного разу він зустрічає хлопчика – єврея, з яким вдається подружитися. Бруно просто в захваті від життя нового товариша. Останній живе на іншому боці табору, куди якось потрапляє й головний герой.

"Хлопчик у смугастій піжамі": дивіться онлайн трейлер фільму

"Школа добра і зла"

Одного разу дівчата з села Гавальдон йдуть вчитися у Школу добра і зла. Саме там з'являються казкові персонажі: відьми, чаклуни, феї, принци та принцеси. Софі беруть до Школи зла, а Агату – до Школи добра. Хоча було б краще зробити навпаки. Попереду у подруг багато випробувань, які можуть зашкодити дружбі.

"Школа добра і зла": дивіться онлайн трейлер фільму

Сьогоднішній день – вдалий для того, щоб провести його з найкращими друзями. Тож обирайте фільм на вечір!