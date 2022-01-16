Мокрі й щасливі: Джейсон Момоа і Джеймс Ван відсвяткували закінчення зйомок продовження Аквамена

Режисер Джеймс Ван оголосив про останній день зйомок фільму "Аквамен та загублене королівство". Разом із Джейсоном Момоа та Патріком Вілсоном команда незвично відсвяткувала завершення знімального процесу.

Що відомо про продовження Аквамена

Ван зняв першого "Аквамена" у 2018 році – стрічка мала чималий успіх та зібрав 1,1 мільярда доларів у всьому світі. У сіквелі Момоа знову грає головного героя Аквамена. Інші актори також повернуоллися до свої попередніх ролей.

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У продовженні стрічки герой Момоа об'єднається зі своїм братом Ормом, щоб разом протистояти великій загрозі. У фільмі герої з'являться у нових костюмах. Варто зазначити, що між "Акваменом" і його продовженням минуло чимало часу і фанати стрічки вже зачекалися на улюблених героїв та нові пригоди.

Святкування завершення зйомок

У новому пості в своєму інстаграмі Ван поділився новиною про завершення знімального процесу. Режисер подякував акторам і знімальній групі за їхню роботу над фільмом, зазначивши, що 95 відсотків його було знято у Великій Британії.

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Джеймс Ван, Джейсон Момоа та Патрік Вілсон / Фото creepypuppet

Тепер "Аквамен і загублене королівство" переходить до пост-продакшну.

Оригінальний текст публікації Джейса Вана:

І нарешті фото останнього дня #Aquaman2 в Малібу з цими двома джентльменами @prideofgypsies @thereelpatrickwilson.Так, ми дуже сильно промокли на цьому шоу.

ТИСЯЧА ДЯКУЮ всій неймовірній команді, яка так старанно і невпинно працювала над цією картиною. Особливо британська частина де ми зняли 95% фільму. Дійсно одні з найкращих майстрів та фахівців, з якими мені пощастило працювати. І великий привіт дивовижним гавайським та лос-анджелеським підрозділам.

Нам ще доведеться пройти дуже довгий шлях, перш ніж стрічка остаточно буде готова, але мені не терпиться поділитися цим невеликим фільмом з усіма вами.