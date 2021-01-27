"Молодий Морс" 8 сезон: чим дивуватимуть нові епізоди детективного серіалу

Мільйони кіноманів в очікуванні нових серій "Молодого Морса". За попередніми даними, прем'єра 8 сезону стрічки запланована на лютий 2021 року. Чого чекати глядачам від продовження детективного серіалу – дізнавайтесь у матеріалі.

Джерело: 24 канал

До своєї ролі у "Молодому Морсі" повернувся актор Шон Еванс, а тому на глядачів чекає ще більше заплутаних історій інспектора Індевора, показаних у стилі британських історичних серіалів. Точної дати прем'єри автори проєкту поки не називають. Очікується, що нові епізоди презентують у лютому 2021 року.

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Сюжет 8 сезону серіалу "Молодий Морс"

З кожним сезоном інспектор Індевор Морс не тільки професійно удосконалюється, але й стає все похмурішим. Припускається, що вбивства в Оксфорді продовжаться, а захист жінок буде головним завданням головного героя, про що натякнув сценарист Рассел Льюїс. Також сюжет матиме настільки цікаві повороти, що їх можна буде сприймати, як окремі фільми.

Кожен епізод можна розглядати як окремий фільм, бо ми підійшли до 1970-их як до 3 панелей триптиха або, в музичному плані, як до великої опери, яка розгортається в 3 діях,

– розповів він.



Головний герой серіалу "Молодий Морс" / Фото Insider

У 7 сезоні "Молодого Морса" показали події 1970-го, відтак у нових серіях очікується згадка історичних подій, які стались у Великій Британії на 2 роки пізніше. Зокрема, мова йде про нафтову кризу, відключення електроенергії, введення 3-денного робочого тижня і протести. Продовжиться і тема зрадництва у поліції.

"Це гострі відчуття – вступити в нове десятиліття і показати більше історій про не настільки молодого зараз Морса. Расселу є що розповісти в нових епізодах, які, як ми сподіваємося, зіб'ють з пантелику і порадують шанувальників шоу!" – заінтригував виконавчий продюсер Деміен Тіммер.

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На фоні історичних подій Індевор Морс намагатиметься розкривати заплутану кримінальну справу, яка вже стала для молодого інспектора особистою. Як відомо, серіал є приквелом культового проєкту "Інспектор Морс". На відміну від героя, який став улюбленцем у 1990-их роках, молодий інспектор не матиме такої впевненості та перейматиметься за кожну деталь розслідування.

Актори серіалу "Молодий Морс"