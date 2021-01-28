Про актора Двейна Джонсона зняли серіал "Молодий Скеля": курйозний трейлер

Чудова новина для всіх прихильників Двейна Джонсона: невдовзі вони зможуть більше дізнатись про дитинство і шкільні роки свого кумира. Вихід серіалу "Молодий Скеля" запланована на лютий 2021 року. Наразі ж мережу підкорює курйозний трейлер.

Джерело: 24 канал

Ще у вересні 2020 року у західних ЗМІ вперше заговорили про особливий проєкт телеканалу NBC. Серіал "Молодий Скеля" розповість про знаменитого американського актора Двейна Джонсона, який через свої габарити і підкачане тіло сумнівався, що зможе досягнути успіху в Голлівуді.

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Завдяки стрічці глядачі зможуть більше дізнатись про дитинство актора, захоплення реслінгом та становлення Двейна Джонсона у кіноіндустрії. Знаменитий американець самостійно контролював весь процес зйомок та створив сценарій до епізодів спільно з Наначкою Хан.

Прем'єра серіалу "Молодий Скала" запланована на 16 лютого 2021 року. У першому трейлері можна побачити акторів Едріана Груля, Бредлі Константа і Улі Латукефу, які перевтілились у свого колегу, показавши його життя у 10, 15 та 18 років.



Постер до серіалу "Молодий Скала" / Фото IMDb

З'явиться у серіалі і сам Двейн Джонсон, який, згідно з трейлером, буде балотуватись у президенти США у 2032 році. Та, знаючи почуття гумору актора, можна припустити, що це не політичні амбіції, а частина комедійного сюжету стрічки.

"Молодий Скала": дивіться трейлер