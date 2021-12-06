"Море спокою": Netflix збирається підкорити черговий південнокорейський серіал

Сервіс Netflix опублікував нові кадри майбутнього південнокорейського серіалу "Море спокою" (The Silent Sea), прем'єра якого запланована на 24 грудня 2021 року. У ньому творці серіалу покажуть події, що відбуватимуться на місячній базі.

На нових кадрах можна побачити головних героїв стрічки – актора Кон Ю ("Потяг до Пусана", "Гра в кальмара") та Пе Дуна ("Хмарний атлас"). У серіалі, який міститиме 8 епізодів, також зіграють Хо Сон-тхе ("Гра в кальмара"), Лі Чун ("Дивний батько"), Кім Сунь-йон та інші. Прем'єра серіалу "Море спокою" запланована на 24 грудня 2021 року на Netflix.

Зверніть увагу Непопсові фільми про азартні ігри, які триматимуть в напрузі до кінця



"Море спокою": нові кадри / Фото Netflix



"Море спокою": нові кадри / Фото Netflix



"Море спокою": нові кадри / Фото Netflix

Сюжет серіалу "Море спокою"

Перегляд захопливих бойовиків може додати адреналіну. Та не менше емоцій принесе онлайн-казино SlotoKing . Для зареєстрованих клієнтів відкритий доступ до десятків відеослотів, рулеток, покеру, лотереї бінго та кено. Окрім цього, всі ігрові автомати мають безплатний режим, щоб кожен зміг попередньо протестувати гру.

Згідно з попередніми анонсами, сюжет фантастичного трилера розповість про події на місячній базі, куди прибула група вчених. Там вони повинні забрати з покинутої дослідницької станції Балхе важливі зразки. У цей час Земля перетворюється на пустелю і там поступово закінчується вода.

Читайте також Якою буде корейська версія "Паперового будинку": сюжет, дата виходу, актори

Серіал став адаптацією короткометражного фільму 2014 року "Море спокою", який написав та зняв Чой Кан Йон. Що цікаво, він також став режисером однойменного серіалу.

"Море спокою" 2021: дивитись трейлер онлайн