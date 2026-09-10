Топ серіалів про бізнес для мотивації: гроші, влада та трохи сімейних драм

Якщо після чергового мотиваційного відео про успішний успіх вам хочеться не відкривати бізнес, а просто лягти й більше нічого не робити – є інший варіант. Подивитися серіал про людей, які вже заробили мільярди, побудували імперії та тепер витрачають більшу частину життя на те, щоб не віддати все це комусь іншому.

24 Канал зібрав серіали про бізнес, які можуть не лише розважити, а й дати кілька уроків про амбіції, переговори та ціну успіху.

"Імперія" 2015–2020

Жанр: драма, музична драма

IMDb: 7,4/10

Якщо вам здається, що сімейний бізнес – це коли родичі сперечаються, кому дістанеться кав'ярня, просто подивіться "Імперію". Тут на кону значно більше — музична компанія, мільйони доларів і спадкоємець, якого ще треба вибрати.

У центрі сюжету – музичний магнат Люсіус Лайон. Дізнавшись про серйозний діагноз, він починає думати, кому передати свою Empire Entertainment. Проблема в тому, що у нього троє синів, і кожен вважає себе гідним наступником. А тут ще повертається його колишня дружина Кукі, яка має власні плани.

Що кажуть критики: 84% від критиків на Rotten Tomatoes. Серіал хвалили за сильний акторський склад, музику та захопливий сюжет, хоча критики також закидали йому надмірну мелодраматичність.

Серіал "Імперія": дивитись трейлер

"Траст" 2018

Жанр: кримінальна драма, біографія

IMDb: 7,5

Серіал розповідає історію родини нафтового магната Джона Пола Гетті. У 1973 році його онука Джона Пола Гетті III викрадають у Римі. Викрадачі вимагають мільйони, однак дід-мільярдер не поспішає платити. І справа тут не лише в грошах – Гетті підозрює, що викрадення може бути хитрим планом самого онука.

Що кажуть критики: на Rotten Tomatoes серіал має 78% від критиків. Особливо відзначали Дональда Сазерленда, який зіграв Гетті, хоча частина оглядачів вважала, що його акторська гра сильніша за саму драматургію.

Серіал "Траст": дивитись трейлер

"Містер Селфрідж" 2013–2016

Жанр: історична драма

IMDb: 7,7

Серіал заснований на реальній історії американського підприємця, який заснував лондонський універмаг Selfridge's. Він перетворює звичайний магазин на справжнє шоу: яскраві вітрини, реклама, знаменитості, нові способи привернути покупців – словом, маркетинг задовго до Instagram.

Що кажуть критики: Rotten Tomatoes описує серіал як розкішу костюмовану драму, яка водночас залишається своєрідною мильною оперою. Критики хвалили масштаб, костюми та видовищність, хоча не всі повірили в усі сюжетні ходи.

"Містер Селфрідж": дивитись трейлер

"Спадкоємці" 2018–2023

Жанр: драма, чорна комедія, сатира

IMDb: 8,8

Серіал розповідає про родину Роїв, яка контролює величезну медіаімперію. Старіючий батько Логан Рой починає думати про майбутнє компанії, а його четверо дітей бачать себе потенційними спадкоємцями. Далі починається те, що в багатих родинах називають "корпоративною стратегією", а звичайні люди – сімейною сваркою на дуже дорогому рівні.

Що кажуть критики: серіал має 95% на Rotten Tomatoes. Критики особливо відзначали його чорний гумор, сильний акторський ансамбль і сатиру на людей, для яких влада та гроші давно стали важливішими за нормальні людські стосунки.

"Спадкоємці": дивитись трейлер

"Мільярди" 2016–2023

Жанр: драма, кримінал, фінанси

IMDb: 8,3

У центрі історії – мільярдер Боббі Аксельрод, власник хедж-фонду, та прокурор Чак Роудс, який намагається довести, що бізнесмен використовує незаконні методи. Між ними починається масштабна гра у владу, гроші, вплив і маніпуляції.

Що кажуть критики: серіал має 87% на Rotten Tomatoes. Оглядачі відзначали його енергійність, масштаб і захопливу боротьбу персонажів, хоча дехто закидав "Мільярдам" надмірну мильну драматичність.

"Мільярди": дивитись трейлер

Маємо для вас ще одну добірку серіалів на вечір – цього разу трилерів, тож спокійний перегляд можете одразу викреслювати з планів.



