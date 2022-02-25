"Моє серце розривається", – Джаред Лето звернувся до своїх друзів і родини в Україні

25 лютого 2022 , 13:00
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Джерело:

Інстаграм Джареда Лето

Американський актор і музикант Джаред Лето висловив підтримку Україні у себе в інстаграмі. Зокрема він звернувся до своїх друзів, родини та наголосив, щоб український народ беріг себе настільки, наскільки це можливо.

Українці, увесь цивілізований світ разом з нами. Світові знаменитості не припиняють висловлювати підтримку та закликають боротися з агресором. 

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Джаред Лето підтримав українців 

Моїм друзям і моїй родині в Україні – моє серце розривається від того, що цей конфлікт загострився в такий нищівний спосіб. Будь ласка, будьте уважні та бережіть себе, наскільки це можливо,
– підтримав українців Джаред Лето. 

Актор сподівається, що мир запанує і врешті-решт буде знайдено ненасильницьке рішення.

Які світові зірки вже підтримали Україну 

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію.

Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!
 
Автор: Наталія Гулій