Українських режисерів Мстислава Чернова і Сергія Лозницю запросили до Американської кіноакадемії
Джерело:The Academy
Український режисер-документаліст і військовий кореспондент Мстислав Чернов став членом Американської Академії кінематографічних мистецтв і наук у цьому році. Це визнання включило його до числа представників світової кіноіндустрії, які отримали запрошення в Академію.
Американська кіноакадемія запросила 487 митців, серед яких є актори, режисери, художники по костюмах та інші представники кіноіндустрії. Ті, хто прийме це запрошення, отримають право брати участь у наступному голосуванні за переможців премії Оскар.
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Мстислава Чернова і Сергія Лозницю запросили до Американської кіноакадемії: що відомо
Якщо всі запрошені погодяться приєднатися до кіноакадемії, загальна кількість її членів з правом голосу становитиме 9 934 особи. У категорії "Документальне кіно" запрошення отримав Мстислав Чернов, автор документальної стрічки "20 днів у Маріуполі", яка цього року отримала Оскар у своїй номінації.
Ми раді вітати цьогорічну групу нових членів Академії. Ці надзвичайно талановиті митці та професіонали з усього світу зробили значний вплив на нашу кінематографічну спільноту,
– зазначили генеральний директор академії Білл Крамер та президентка Джанет Янґ.
Також у цю категорію запросили Сергія Лозницю. У березні 2022 року його виключили зі складу Української кіноакадемії через те, що його фільми були представлені на кінофестивалі російського кіно "Від Львова до Уралу".
У травні 2022 року, під час виступу на Каннському міжнародному кінофестивалі, Лозниця засудив бойкот російської культури в період війни в Україні.
Які ще кінодіячі приєднались до Американської кіноакадемії
Тепер вирішувати долю статуетки Оскара також мають право такі особистості, як:
- режисерка фільму "Анатомія падіння" Жустін Тріє,
- акторка цієї стрічки Сандра Гюллер,
- режисерка Селін Сон ("Минулі життя"),
- зірка фільму "Вбивці квіткової повні" Лілі Гладстоун,
- лауреатка Оскара за найкращу жіночу роль другого плану Джой Да'він Рендольф ("Залишені"),
- акторка Кетрін О'Хара ("Один вдома", "Бітлджус"),
- президентка Каннського фестивалю Айріс Кноблох,
- режисер багатьох частин франшизи "Гаррі Поттера" та "Фантастичних звірів" Девід Йейтс, а також інші видатні особистості кіноіндустрії.
Серед цього зіркового списку опинились також українські кінорежисери, що не може не тішити прихильників кіно.