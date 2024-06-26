Українських режисерів Мстислава Чернова і Сергія Лозницю запросили до Американської кіноакадемії

Український режисер-документаліст і військовий кореспондент Мстислав Чернов став членом Американської Академії кінематографічних мистецтв і наук у цьому році. Це визнання включило його до числа представників світової кіноіндустрії, які отримали запрошення в Академію.

Американська кіноакадемія запросила 487 митців, серед яких є актори, режисери, художники по костюмах та інші представники кіноіндустрії. Ті, хто прийме це запрошення, отримають право брати участь у наступному голосуванні за переможців премії Оскар.

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Мстислава Чернова і Сергія Лозницю запросили до Американської кіноакадемії: що відомо

Якщо всі запрошені погодяться приєднатися до кіноакадемії, загальна кількість її членів з правом голосу становитиме 9 934 особи. У категорії "Документальне кіно" запрошення отримав Мстислав Чернов, автор документальної стрічки "20 днів у Маріуполі", яка цього року отримала Оскар у своїй номінації.

Ми раді вітати цьогорічну групу нових членів Академії. Ці надзвичайно талановиті митці та професіонали з усього світу зробили значний вплив на нашу кінематографічну спільноту,

– зазначили генеральний директор академії Білл Крамер та президентка Джанет Янґ.

Також у цю категорію запросили Сергія Лозницю. У березні 2022 року його виключили зі складу Української кіноакадемії через те, що його фільми були представлені на кінофестивалі російського кіно "Від Львова до Уралу".

У травні 2022 року, під час виступу на Каннському міжнародному кінофестивалі, Лозниця засудив бойкот російської культури в період війни в Україні.

Які ще кінодіячі приєднались до Американської кіноакадемії

Тепер вирішувати долю статуетки Оскара також мають право такі особистості, як:

режисерка фільму "Анатомія падіння" Жустін Тріє,

акторка цієї стрічки Сандра Гюллер,

режисерка Селін Сон ("Минулі життя"),

зірка фільму "Вбивці квіткової повні" Лілі Гладстоун,

лауреатка Оскара за найкращу жіночу роль другого плану Джой Да'він Рендольф ("Залишені"),

акторка Кетрін О'Хара ("Один вдома", "Бітлджус"),

президентка Каннського фестивалю Айріс Кноблох,

режисер багатьох частин франшизи "Гаррі Поттера" та "Фантастичних звірів" Девід Йейтс, а також інші видатні особистості кіноіндустрії.

Серед цього зіркового списку опинились також українські кінорежисери, що не може не тішити прихильників кіно.