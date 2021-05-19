Продовженню "Корпорації монстрів" бути: в мережі з'явився трейлер серіалу "Монстри на роботі"

Disney анонсувала продовження легендарного анімаційного проєкту "Корпорація монстрів" в форматі мультсеріалу Monsters at Work. Сюжет майбутнього серіалу та дата прем'єри – читайте на Кіно 24.

Сиквел анімаційного фільму "Корпорація монстрів" розповість про старих друзів-колег Джеймса Бі Саллівана (Саллі) та Майкла Вазовського, які пристосовуються до нових реалій. Події мультсеріалу "Монстрів на роботі" розвиваються після фіналу оригінального фільму.

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Сезон анімаційного сиквелу буде складатись із 10 серій. Прем'єра першої серії анонсована на 4 липня 2021 року, виключно на Disney +.

Головним героєм мультсеріалу стане Тайлер Таскмун, юний монстр, тільки що влаштувався на роботу в корпорацію. Але все змінилося: завдяки відкриттю головних героїв "Корпорації монстрів" чудовиська тепер намагаються не залякати, а розсмішити дітей – так виробляється в 10 разів більше енергії.

"Монстри на роботі" 2021: дивіться трейлер онлайн

Нагадаємо, що події оригінального мультфільму "Корпорація монстрів" (2001) відбуваються десь у паралельному світі, де є місто Монстрополіс. в ньому мешкають монстри, страшні й деколи кумедні. Головним підприємством міста є фабрика страху – "Корпорація монстрів". Співробітники лякають дітей уночі, добуваючи крик, який перетворюється в енергію, коштом якої живе місто. Після зворушливої та викриваючої злодіїв історії підприємство переходить на видобування енергії зі сміху.

"Корпорація монстрів"2001: дивіться трейлер онлайн