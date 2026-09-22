Зігріють у негоду: 4 яскраві мультфільми для затишного сімейного перегляду осіннім вечором

Дощові та прохолодні осінні сутінки просто створені для того, щоб зібратися всією родиною під теплим пледом за переглядом добрих мультфільмів анімації. Дотепні монстри, магічні світи та кулінарні дива здатні миттєво підняти настрій дорослим і дітям.

Спільний кіносеанс подарує щирий сміх, нагадає про важливість підтримки близьких та перетворить звичайний вечір на справжнє свято. 24 Канал зібрав добірку культових анімаційних шедеврів, які точно сподобаються усій родині.

"Монстри на канікулах"

Рейтинг IMDb – 7,1

Граф Дракула будує у глухому лісі розкішний готель, де чудовиська з усього світу можуть спокійно відпочити від жорстоких людей. Дбайливий батько влаштовує грандіозне свято з нагоди 118-річчя доньки Мейвіс, понад усе прагнучи вберегти її від зовнішнього небезпечного світу. Однак ідеальні плани летять шкереберть, коли до замку випадково заходить безтурботний людський мандрівник Джонатан. Вампір мусить щосили маскувати непроханого гостя під монстра, поки між хлопцем і його донькою спалахує кохання.

"Монстри на канікулах": дивіться трейлер мультфільму онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes оглядачі хвалять мультфільм за шалений темп, яскравих персонажів і кумедні жарти, які точно розважать дітей. Водночас критики зауважують, що сюжет надто передбачуваний, аби по-справжньому здивувати.

"Рататуй"

Рейтинг IMDb – 8,1

Маленький щур Ремі має винятковий кулінарний нюх і мріє готувати вишукані страви на рівні з найкращими шеф-кухарями Парижа. Випадково потрапивши на кухню елітного ресторану, гризун знаходить спільну мову з невпевненим прибиральником Лінгвіні. Керуючи рухами хлопця з-під кухарського ковпака, Ремі створює кулінарні шедеври та повертає закладу колишню славу. Незвичайний тандем мусить витримати підозри злого шефа та вразити найсуворішого ресторанного критика міста.

"Рататуй": дивіться трейлер мультфільму онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes оглядачі у захваті від витонченої паризької атмосфери, апетитної анімації страв і натхненної історії про любов до своєї справи. Єдине, на що зрідка нарікають критики – трохи сумбурна і швидка розв'язка історії.

"Корпорація монстрів"

Рейтинг IMDb – 8,1

У місті Монстрополіс життя кипить завдяки електроенергії, яку видобувають з переляканих криків людських дітей. Досвідчений лякач Саллі та його балакучий напарник Майк Вазовські вважаються провідними фахівцями на фабриці страху. Якось до їхнього світу крізь відчинені магічні двері пробирається безстрашна дівчинка Бу. Намагаючись повернути дитину додому, герої викривають темну змову керівництва та відкривають куди потужніше джерело енергії, ніж звичайний страх.

"Корпорація монстрів": дивіться трейлер мультфільму онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes оглядачі відзначають чудовий гумор, дует кумедних монстрів і зворушливу дружбу велетня Саллі з крихіткою Бу. Водночас дехто зазначає, що кульмінаційна гонитва на фабриці дверей виглядає трохи метушливою та затягнутою.

"Коко"

Рейтинг IMDb – 8,4

12-річний Міґель мріє стати музикантом, але в його родині шевців будь-яка музика вважається прокляттям вже кілька поколінь. Прагнучи довести свій хист у день традиційного свята, хлопчик дивовижним чином потрапляє до чарівного і яскравого Світу мертвих. Там він знаходить своїх предків і балакучого волоцюгу, разом з якими намагається розкрити давню сімейну таємницю.

"Коко": дивіться трейлер мультфільму онлайн

Що кажуть критики: В оглядах на Rotten Tomatoes люди хвалять яскраву мексиканську естетику, емоційні пісні та делікатний підхід до теми втрати близьких. Втім, деякі критики називають розв'язку з викриттям головного антагоніста дещо стандартною.

До речі, ми маємо для вас ще одну добірку пізнавальних мультфільмів, які можна подивитися з малечею.