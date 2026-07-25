Від сміху до пригод: 5 мультфільмів, які зроблять сімейний вечір незабутнім

Поки діти стежитимуть за пригодами драконів, детективів і кумедних тварин, дорослі вкотре переконаються: найкращі мультфільми давно перестали бути розвагою лише для малечі. Хоча не дивуйтеся, якщо після перегляду саме ви скажете сакраментальне: "Ну давайте ще один".

І щоб не витрачати час на нескінченні пошуки, 24 Канал зібрав сімейні мультфільми, які подарують пригоди, сміх і трохи важливих життєвих уроків. І так, дорослим теж буде цікаво.

"Еліо"

Що буде, якщо випадково стати... представником усієї Землі? Саме така халепа трапляється з Еліо – хлопчиком із невгамовною фантазією, якого прибульці помилково приймають за головного землянина.

Тепер замість домашніх турбот йому доведеться вести переговори з дивакуватими інопланетянами, проходити небезпечні випробування та розбиратися, ким він є насправді. Бо, як виявилося, міжгалактична дипломатія – це ще той квест.

Мультфільм поєднує яскраву фантастику, гумор і теплу історію про пошук себе.

"Еліо": дивитись трейлер

"Зоотрополіс 2"

Джуді Гопс і Нік Вайлд знову повертаються на службу, хоча керівництво вже не надто вірить у їхній талант. Після провального самовільного розслідування репутація детективів тріщить по швах.

Останній шанс усе виправити приводить напарників до загадкового пітона Ґері ДеСнейка, який переконаний, що за погодою у місті стоїть значно більше секретів, ніж здається.

На глядачів чекають нові жарти, динамічні пригоди та детектив, який доведе: навіть найдосвідченіші герої іноді наступають на граблі. Просто роблять це дуже ефектно.

"Зоотрополіс 2": дивитись трейлер

"Як приборкати дракона"

Поки інші вікінги мріють про героїчні подвиги та перемоги над драконами, Ікінг випадково знаходить собі... найкращого друга.

Беззубик, легендарна Нічна Фурія, виявляється зовсім не кровожерливим монстром, а розумною й відданою істотою. І саме ця дружба змушує хлопця поставити під сумнів усе, у що його вчили вірити.

Це історія про сміливість бути не таким, як усі, про довіру та про те, що іноді найбільшими чудовиськами виявляються зовсім не дракони.

"Як приборкати дракона": дивитись трейлер

"Поганці 2"

Колишні злочинці щосили намагаються стати законослухняними громадянами. Але, як показує життя, минуле любить нагадувати про себе у найневдаліший момент.

Коли на горизонті з'являється нова жіноча банда, «хорошим поганцям» доводиться знову зануритися у небезпечну гру. І, звісно, все виявляється набагато складніше, ніж вони очікували.

Стильна анімація, шалений темп, море гумору та сюжет, який не дає розслабитися ні дітям, ні батькам.

"Поганці 2": дивитись трейлер

"Нікчемний Я 4"

Колишній суперлиходій Ґрю нарешті насолоджується спокійним сімейним життям, виховує доньок і звикає до ролі батька маленького Ґрю-молодшого. Та ідилія триває недовго: після втечі небезпечного злочинця Максіма Ле Маля родині доводиться змінити особистості й тікати до нового міста

"Нікчемний Я 4": дивитись трейлер

Ну і до колекції не пропустіть ці мультфільми.