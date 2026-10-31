ТОП атмосферних мультфільмів для всієї родини до Геловіну

Поки одні вирізають гарбузи, інші скуповують солодощі, які нібито призначені дітям, а треті старанно вдають, що зовсім не бояться привидів. Геловін – чудова нагода зібратися всією родиною перед телевізором і трохи полоскотати собі нерви.

І зовсім не обов'язково вмикати фільми жахів, після яких доведеться спати зі світлом. 24 Канал зібрав п'ять атмосферних мультфільмів на Геловін, у яких вистачає монстрів, пригод, гумору та навіть романтики.

"Монстри на канікулах", 2012

Жанр: комедія, фентезі, пригоди.

IMDb: 7,1

Граф Дракула відкриває розкішний готель, де монстри можуть відпочивати без надокучливих людей. Однак усе йде шкереберть, коли до закладу випадково потрапляє звичайний хлопець і закохується в доньку вампіра. Тепер Дракулі доведеться змиритися з тим, що найстрашніше у світі – не часник і сонячне світло, а майбутній зять.

Що кажуть критики: мультфільм отримав 45% позитивних рецензій на Rotten Tomatoes. Оглядачі відзначили яскраву анімацію та гумор, хоча сюжет назвали досить передбачуваним.



"Монстри на канікулах": дивитись трейлер

"Труп нареченої", 2005

Жанр: романтичне фентезі, музична комедія.

IMDb: 7,4

Сором'язливий Віктор репетирує весільні обітниці в лісі й випадково освідчується мертвій дівчині. Та несподівано оживає та вирішує, що тепер вони офіційно одружені. І ось у хлопця вже дві наречені, одна з яких мешкає у світі мертвих. Здається, організація весілля ще ніколи не була настільки проблематичною.

Що кажуть критики: мультфільм Тіма Бертона отримав 85% позитивних рецензій на Rotten Tomatoes. Оглядачі відзначили незвичайну готичну атмосферу, красиву анімацію та зворушливу історію кохання.



"Труп нареченої": дивитись трейлер

"Будинок-монстр", 2006

Жанр: пригоди, містичний трилер, комедія.

IMDb: 6,7

Троє підлітків переконані, що сусідський будинок живий і пожирає всіх, хто наважується наблизитися. Дорослі, звісно, їм не вірять. Адже навіщо слухати дітей, коли можна просто дочекатися катастрофи?

Напередодні Геловіну друзі вирішують самостійно розібратися з моторошною будівлею.

Що кажуть критики: 75% позитивних рецензій на Rotten Tomatoes. Оглядачі похвалили оригінальний сюжет, моторошну атмосферу та вдале поєднання жахів із гумором.



"Будинок-монстр": дивитись трейлер

"Коко", 2017

Жанр: пригоди, фентезі, музична драма.

IMDb: 8,4

Маленький Мігель мріє стати музикантом, хоча його родина категорично проти музики. Напередодні мексиканського Дня мертвих хлопчик випадково потрапляє до потойбічного світу, де знайомиться зі своїми предками та розкриває давню сімейну таємницю. І хто б міг подумати, що мультфільм про скелетів змусить дорослих плакати сильніше за дітей?

Що кажуть критики: 97% позитивних рецензій на Rotten Tomatoes. Оглядачі захоплюються яскравою анімацією, музикою та зворушливою історією про родинну пам'ять.



"Коко": дивитись трейлер

Маємо для вас ще добірку фільмів жахів. Для моторного настрою у свято Геловін.



