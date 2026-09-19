Мультфільми нашого дитинства: 5 серіалів, які варто показати своїм дітям
Є мультфільми, які в дитинстві здавалися просто веселими, а тепер раптом з'ясовується, що половина жартів там була взагалі-то для дорослих. І це чудова причина влаштувати сімейний вечір ностальгії: показати дітям, на чому росли ми, і перевірити, чи пережив наш гумор 30 років.
24 Канал зібрав 5 старих мультсеріалів, які досі варто увімкнути і подивитись всією сім'єю.
"Тімон і Пумба" – 1995
IMDb: 7,1
"Тімон і Пумба" / Фото imdb
Після "Короля Лева" найбезтурботніша парочка савани отримала власний серіал. Тімон і Пумба подорожують світом, шукають пригоди й регулярно доводять, що фраза "Акуна Матата" чудово працює рівно до моменту, коли ви самі створили чергову катастрофу.
Що кажуть критики: оглядач A.V. Club назвав серіал смішним, дивакуватим і навмисно абсурдним. І, здається, кращого опису тут просто не придумати.
"Темний плащ" – 1991
IMDb: 7,6
"Темний плащ" / Фото imdb
Вдень Дрейк Маллард – звичайний селезень і батько. Вночі – супергерой Темний плащ, "жах, що летить на крилах ночі". Щоправда, інколи головним суперлиходієм для нього стає власне его.
Що кажуть критики: перший сезон має 83% на Rotten Tomatoes. Оглядачі хвалять серіал за пародію на супергероїв, яскравих лиходіїв, жарти та героя, який може рятувати місто й одночасно милуватися собою.
"Дак Доджерс" – 2003
IMDb: 7,7
"Дак Доджерс" / Фото imdb
Даффі Дак прокидається у XXIV столітті й стає космічним героєм. Принаймні він сам у цьому абсолютно впевнений. Насправді ж рятувати ситуацію частіше доводиться його значно розумнішому помічнику.
Що кажуть критики: професійних рецензій на Rotten Tomatoes небагато, але Common Sense Media оцінив серіал у 4 з 5, відзначивши захопливі сюжети та гумор, який працює для дитячої аудиторії.
"Справжні мисливці за привидами" – 1986
IMDb: 7,6
"Справжні мисливці за привидами" / Фото imdb
Мультсеріал продовжив історію команди з культових "Мисливців за привидами". Тут є привиди, протонні бластери, зелений Лизун і достатньо монстрів, щоб дитині було цікаво, але сон після перегляду все-таки мав шанс відбутися.
Що кажуть критики: перший сезон має 100% на Rotten Tomatoes на основі 5 рецензій. Оглядачі особливо відзначали баланс гумору, пригод та атмосферу оригінальних фільмів.
"Качині історії" – 1987
IMDb: 8,0
"Качині історії" / Фото imdb
Скрудж МакДак разом із Крячиком, Квачиком і Кручиком шукає скарби, подорожує світом і вкотре доводить: мільярди мільярдами, а нормальний спокійний день у Качбурзі купити все одно неможливо.
Що кажуть критики: перший сезон отримав 100% на Rotten Tomatoes на основі 11 рецензій. Критики хвалять яскравий світ, пригодницький дух та історії, які залишаються веселими навіть через десятиліття.
Маємо ще одну добірку мультфільмів з 90-х.