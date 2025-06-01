Анімація, що навчає добра: 3 мультфільми з глибоким змістом

Доброту, як і будь-яку іншу якість, можна набути. Якщо з дитинства не показувати дітям цієї риси та її важливості, вона не стане частиною їхньої особистості. Цікавим і корисним способом навчити доброти може бути спільний перегляд мультфільмів.

Сучасна анімація може бути не тільки розвагою, але й інструментом виховання. Кіно 24 розповість про мультики, які демонструють важливість бути добрим, дружним, співчутливим і навчають людських цінностей.

До слова 3 блискучі українські фільми, які можна подивитись на Netflix, щоб розслабитись на вихідних

"Думками навиворіт"

11-річна школярка Райлі навіть не підозрює, що всіма її думками й почуттями керують 5 базових емоцій: Радість, Сум, Страх, Гнів і Гидливість. Вони постійно сваряться між собою, але тепер їм доведеться примиритися. Адже Райлі з батьками переїжджає до мегаполіса і перед нею постають нові виклики.

Фільм буде корисний дітям, які вчаться називати та проживати емоції, і дорослим, які хочуть краще розуміти своїх дітей. Він навчає емпатії, терпеливості й того, що доброта починається з себе.

"Думками навиворіт": дивіться трейлер онлайн

"Коко"

12-річний Міґель мріє стати музикантом. Але своє бажання він приховує від рідних, бо в його сім'ї музика вважається прокляттям і темою – табу. Раптом хлопчик виявляє якийсь цікавий зв'язок між ним та його улюбленим музикантом Ернесто де ла Крузом. Міґель вирушає в Країну Мертвих, де зустрічається з покійними предками й хоче знайти де ла Круза.

Мультик навчає з повагою ставитися до сім'ї й традицій і турбуватися про своїх близьких. Подорож головного героя відкриває йому не тільки правду про свою сім'ю, але й сенс любові й прощення.

"Коко": дивіться трейлер онлайн

"Зоотрополіс"

Зоотрополіс – це сучасний мегаполіс, населений різноманітними тваринами. Тут з'являється нова працівниця поліції – кролиця Джуді Гоппс. З перших днів на роботі вона натрапляє на труднощі, адже їй важко конкурувати з більшими та сильнішими звірами. Та Джуді все ще хоче проявити себе, і тут доля підкидує їй злочинця-лиса.

Мультфільм підіймає тему дискримінації й толерантності та навчає не судити за зовнішністю, бути справедливим та йти до своїх мрій. Адже в кожного, незалежно від походження чи вигляду, є право проявити себе.

"Зоотрополіс": дивіться трейлер онлайн