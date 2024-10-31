Кіно 24 зібрали добірку найкращих моторошних мультфільмів, які подарують вам незабутні враження і занурять у світ жахів. Кожен з цих мультфільмів має свою унікальну атмосферу: від похмурих казок до психоделічних трилерів. Вони зможуть не лише розважити, але й змусити вас замислитися про найглибші страхи.

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Мультфільми на Геловін

"Паранорман"

Норман не вміє літати, розбивати кулаком стіни чи зникати за одну мить. Його здібності значно менш вражаючі, але не менш цікаві. Хлопець має особливий дар – він може бачити привидів. Він спілкується з ними так, як ми спілкуємося зі звичайними людьми, і, що найважливіше, вони відповідають йому взаємністю. Це унікальне вміння викликає чимало питань: яка користь від такого хисту? Чи не краще було б мати більш "супергеройські" здібності?

Проте, саме цей дар стане у пригоді Норману, коли світ опиниться під загрозою. Армія зомбі, що повстала з могил, загрожує всьому, що він знає і любить. Саме його контакт із привидами допоможе розкрити таємниці минулого, зрозуміти, чому ці істоти повернулися, і, найголовніше, знайти спосіб зупинити їх. У боротьбі за порятунок свого міста та, можливо, й усього світу, Норман зрозуміє, що навіть найнезвичайніші здібності можуть виявитися вирішальними у момент, коли йдеться про життя і смерть.

"Паранорман": дивіться онлайн трейлер мультфільму

"Труп нареченої"

Віктор готується до весілля, якого насправді не хоче. Непорозуміння, яке сталося через його необережність, призводить до несподіваної пригоди: він випадково будить мертву наречену. Тепер йому доводиться вирушити в підземне царство мертвих, де його чекає незвичне, але захоплююче життя.

Відкриваючи для себе цей новий світ, Віктор виявляє, що під землею зовсім не так вже й страшно. Тут панує атмосфера свята, веселощів і безтурботності. Мертві душі населяють місце, де панують незвичні звичаї та традиції, а кожен день сповнений сюрпризів. Віктор починає вчитися насолоджуватися новими враженнями і знайомитися з цікавинками життя по той бік.

"Труп нареченої": дивіться онлайн трейлер мультфільму

Але він не може забути про Вікторію, свою живу наречену, яка чекає на нього на землі. Постійно розриваючись між двома світами, Віктор стикається з вибором: чи залишитися у підземному царстві з незвичайною нареченою, чи повернутися до життя, де його справжнє кохання.

Ця мила і оптимістична історія про любов, яка перевершує всі межі, нагадує нам, що почуття не підвладні часу чи навіть смерті. Під натхненням Тіма Бертона, сюжет наповнений яскравими персонажами, незвичайними пригодами і щирими емоціями, які показують, що справжня любов може знайти шлях у найнеочікуваніших обставинах.

"Венделл і Вайлд"

У сюжеті "Уенделл і Уайлд" розгортається незвичайна історія про двох братів-демонів, Уенделла і Уайлда, які намагаються впровадити свої витівки у світ живих. Вони мають план, але на їхньому шляху стоїть монахиня-екзорцистка Хеллі, відома своїм непереможним духом та вмінням боротися зі злом.

"Венделл і Вайлд": дивіться онлайн трейлер мультфільму

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