3 найпопулярніші мультфільми на Netflix, які ідеально підійдуть для перегляду з дітьми
- Netflix регулярно оновлює список найпопулярніших фільмів, де останнім часом часто з'являються анімаційні стрічки.
- Серед популярних мультфільмів: "Секрети домашніх тварин 2", "Щенячий патруль: Мегакіно", "Вартові легенд".
Стримінгова платформа Netflix щотижня оновлює список найпопулярніших фільмів. Останнім часом серед лідерів дедалі частіше з'являються анімаційні стрічки.
У підбірці від Кіно 24 ви зможете знайти мультфільм для перегляду всією родиною. Обирайте та проведіть затишний день разом із дітьми.
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"Секрети домашніх тварин 2"
Пес Макс уже встиг пережити чимало пригод, хоч більшість життя провів у квартирі. Його остання мандрівка додому неабияк загартувала хвостатого героя – тепер Макс нічого не боїться… майже нічого. Адже похід до ветеринара досі викликає в нього тривогу. А інші тварини в черзі лише підсилюють нервову атмосферу.
Макса вже важко чимось здивувати, але те, що чекає попереду, стане для нього справжнім випробуванням.
"Секрети домашніх тварин 2": дивіться онлайн трейлер мультфільму
"Щенячий патруль: Мегакіно"
За сюжетом цієї анімаційної стрічки чарівний метеорит падає в Бухту Пригод, даруючи цуценятам із команди PAW Patrol надздібності та перетворюючи їх на Могутніх цуценят!
"Щенячий патруль: Мегакіно": дивіться онлайн трейлер мультфільму
"Вартові легенд"
Не поспішайте думати, що Санта Клаус уміє лише роз'їжджати на санях, а Зубна Фея займається виключно подаруночками. Не будьте певні, що Великодній Кролик – це просто постачальник цукерок, а Сніговик – лише ходячий морозильник, який боїться розтанути. Насправді вони – команда справжніх героїв, на плечах якої тримається спокій і безпека чарівного світу.
"Вартові легенд": дивіться онлайн трейлер мультфільму
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