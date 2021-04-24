Найкращі мультфільми за останні 20 років, які точно не розчарують

У переддень 93 церемонії Оскар пропонуємо влаштувати сімейні вихідні. А щоб ні діти, ні дорослі не нудьгували – оберіть один з перевірених мультфільмів.

Премію Оскар за найкращий анімаційний фільм почали вручати з 2002 року. За цей час десятки мультфільмів стали лауреатами престижної нагороди та улюбленцями багатьох кіноманів. Серед переможців Оскара ми підібрали найкращі стрічки, які точно сподобаються не тільки малечі.

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Мультфільми, які перемогли на Оскарі

"Шрек"

Рік виходу – 2001

Рейтинг IMDb – 7,8

Всі звикли бачити у мультфільмах, що принцес рятують привабливі принци. У стрічці "Шрек" автори вирішили зруйнувати ці стереотипи і додати гумору до доблесті рятівників. Саме за це мультик сподобався не тільки глядачам, але й журі Оскара, які віддали першу статуетку цьому проєкту.

За сюжетом, зелений велетень Шрек живе на своєму болоті і горя не знає. Ідилія існує, поки лорд Фаркуад не заселив ліс іншими казковими істотами. Повернути все, як було раніше, можливо тільки тоді, коли Шрек звільнить чарівну принцесу Фіону із полону дракона. Велетень вирушає на порятунок дівчини з балакучим осликом, що одразу додав курйозності сюжету.

"Шрек": дивіться трейлер

"У пошуках Немо"

Рік виходу – 2003

Рейтинг IMDb – 8,1

Отримали золоту статуетку й автори мультфільму "У пошуках Немо". Стрічка розказала зворушливу історію стосунків батька й сина на прикладі рибок. За сюжетом, Марлін завжди оберігав свою єдину дитину і боявся покинути риф. Однак під час екскурсії Немо потрапляє до браконьєрів, а батько вирушає у захопливі пригоди в пошуках нащадка.

Чудова історія – це не все, що глядачі мають знати про мультфільм. Знімальна команда кілька разів занурювалась у море, щоб відтворити у стрічці підводний світ. І, судячи з одержаного Оскара, їм все вдалось.

"У пошуках Немо": дивіться трейлер

"Суперсімейка"

Рік виходу – 2004

Рейтинг IMDb – 8,0

Двоє супергероїв Боб і Хелен роками рятували світ. Та настав час задуматись і над власним майбутнім, тому пара вирішила відійти від справ і насолоджуватись тихими буднями зі своїми дітьми, в яких теж є суперздібності. Ідилія би продовжувалась, якби новий лиходій не змусив всіх жити у страху. Тому Боб ледь втискається у свій костюм та разом з усією сімейкою стає на захист США.

Мультфільм отримав не тільки Оскар, але й став одним з найкасовіших анімаційних фільмів.

"Суперсімейка": дивіться трейлер

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"Рататуй"

Рік виходу – 2007

Рейтинг IMDb – 8,0

Мабуть, всі маленькі кіномани знають про історію Рататуя. Цей мультфільм розкаже не тільки про пригоди маленького мишеня Ремі, але й шлях до здійснення мрії.

У центрі подій – гризун, який полюбляє експериментувати зі смаками і є справжнім гурманом. Це аж ніяк не схвалюють його родичі, які харчуються абияк. Ремі отримує шанс стати справжнім маленьким кухарем після знайомства з парубком Лінгвіні. І це знайомство для обидвох обернеться захопливими випробуваннями і пригодами.

"Рататуй": дивіться трейлер

"ВОЛЛ-І"

Рік виходу – 2008

Рейтинг IMDb – 8,4

Мультфільм про робота ВОЛЛ-І зможе зворушити навіть вибагливих кіноманів і змусить задуматись над питаннями екології. Автори проєкту показали, як людство зробило Землю непридатною для життя. Відходи заполонили вулиці, тому люди полетіли в космос, залишивши на планеті роботів-прибиральників. Минуло 700 років і тільки ВОЛЛ-І вцілів.

Його звичні будні змінюються, коли він зустрічає Єву – дослідницького робота, що збирає проби ґрунту. Їхні почуття і стосунки підкорили весь світ та представників Кіноакадемії США.

"ВОЛЛ-І": дивіться трейлер

"Вперед і вгору"

Рік виходу – 2009

Рейтинг IMDb – 8,2

Заслужений Оскар отримав і мультфільм "Вперед і вгору". Автори анімаційної стрічки на весь світ наче прокричали: мріяти можна і треба в будь-якому віці! Так, як це зробив Карл Фредріксен. Після смерті коханої дружини він вирішив таки здійснити їхній задум та вирушити на зустріч пригодам. Тисячі повітряних кульок допомогли пенсіонеру підняти в повітря свій будинок. Єдине, чого старець не очікував – це школяра Рассела, який випадково склав йому компанію. Від такого тандему можна чекати будь-чого, тому приготуйтесь: заряд хорошого настрою вам гарантований.

"Вперед і вгору": дивіться трейлер

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"Крижане серце"

Рік виходу – 2013

Рейтинг IMDb – 7,5

Компанія Disney роками працювала над проєктами про Снігову Королеву. І зрештою цей мотив знайшов місце у сюжеті "Крижаного серця". Однак головну героїню Ельзу вони вирішили зробити позитивним персонажем, яка ціною власного майбутнього готова захищати інших від своїх же могутніх сил.

"Крижане серце": дивіться трейлер

"Думками навиворіт"

Рік виходу – 2013

Рейтинг IMDb – 7,5

Представники Голлівуду вирішили розповісти і про почуття людини та чому вони такі важливі. І складну тему вони зробили простою завдяки мультфільму "Думками навиворіт".

За сюжетом, дівчинка Райлі переживає непростий період через переїзд в інше місто. Та допоможуть їй все налагодити Радість, Смуток, Страх, Гнів і Гидливість – всі емоції, які живуть в її голові.

"Думками навиворіт": дивіться трейлер

"Зоотрополіс"

Рік виходу – 2016

Рейтинг IMDb – 8,0

Та якщо ви хотіли б переглянути мультфільм, в якому пригоди захоплять з перших хвилин, тоді оберіть "Зоотрополіс". У цьому мультфільмі зайчиха Джуді стає поліцейською і намагається проявити себе, хоч у світі дужих колег це зробити непросто. Заплутана справа – якраз шанс показати, на що здатна Джуді, а допоможе їй викрити кримінальні схеми шахрай лис Нік.

"Зоотрополіс": дивіться трейлер

"Коко"

Рік виходу – 2017

Рейтинг IMDb – 8,4

Шлях до мрії, непрості сімейні стосунки, цінність традицій: здається, мультфільм "Коко" увібрав всі важливі теми. На прикладі хлопчика Мігеля глядачі побачать, наскільки кожному потрібно дорожити сім'єю та не забувати тих, хто померли.

"Коко": дивіться трейлер

Також статуетки Оскар отримали мультфільми:

"Віднесені привидами"

"Воллес і Громіт: Прокляття кролика-перевертня"

"Ранго"

"Історія іграшок 3"

"Відважна"

"Супер шістка"

"Веселі ніжки"

"Людина-павук: Навколо всесвіту"

"Історія іграшок 4"

А вже у 2021 році за премію в категорії "Найкращий анімаційний фільм" змагаються: