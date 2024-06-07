Влітку провести час з сім'єю можна також за переглядом захопливих мультфільмів, які передають атмосферу відпочинку. Кіно 24 пропонує три чудові анімаційні стрічки, які перенесуть вас та ваших дітей у світ сонячних пригод, сміху та радості.

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"Монстри на канікулах"

Мультфільм розповідає історію графа Дракули, який володіє Готелем "Трансильванія". Туди з'їжджаються монстри з усього світу, щоб відпочити від людської цивілізації. На 118 день народження доньки Дракула запрошує найвідоміших гостей, але свято і кар'єру вампіра може зруйнувати звичайний 21-річний мандрівник Джонатан.

"Монстри на канікулах": дивіться трейлер онлайн

"Ліло і Стіч"

Події розгортаються на райському острові в Тихому океані, де живе маленька дівчинка Ліло. Вона живе з сестрою, але не має друзів. Якось у розпліднику для тварин дівчинка підбирає дивакувату істоту, схожу на собаку. Ліло називає свого друга Стіч і дізнається, що він зовсім не земна тваринка.

"Ліло і Стіч": дивіться трейлер онлайн

"Ріо"

Рідкісний папуга втратив свою батьківщину ще пташеням. Він насолоджується життям у будинку своєї господині. Папуга може похвалитися різними вміннями, але він не навчився літати. Раптом стає відомо, що пташка є єдиним самцем у своєму виді, а в Ріо-де-Жанейро є така ж сама самка. Щоб зберегти рідкісний вид, йому та господині доводиться подолати нелегкий шлях.

"Ріо": дивіться трейлер онлайн

Ці анімаційні стрічки можна переглянути як дітям, так і дорослим. Вони підіймуть настрій та не залишать байдужими.