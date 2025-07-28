Викликають ностальгію: 7 мультфільмів, які ми в дитинстві дивились по телевізору

Ще до початку епохи YouTube та інших стримінгових платформ ми дивилися улюблені кінострічки на звичайних телевізорах. Так, раніше після школи усі поспішали додому, щоб встигнути переглянути мультфільми, які згодом стали невіддільною частиною дитинства цілого покоління.

А сьогодні ми з усмішкою згадуємо ті мультсеріали, які об'єднували серця в усьому світі. Кіно 24 підготував добірку, яка викличе у вас ностальгію за минулим.

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"Кім П'ять-з-плюсом"

Серіал розповідає про школярку-відмінницю Кім. Удень дівчина навчається у школі, а у вільний час – перетворюється у супергероїню, яка рятує світ. Разом із незграбним другом Роном і його пацюком Руфусом, Кім бореться з лиходіями, зокрема з постійними суперниками – доктором Дракеном і його помічницею Шиго.

"Кім П'ять-з-плюсом": дивіться трейлер мультфільму онлайн

"Фінеас і Ферб"

Брати Фінеас і Ферб щодня втілюють грандіозні науково-інженерні проєкти у життя. Однак справа хлопців зовсім не подобається їхній старшій сестрі Кендіс, яка постійно намагається "здати" юнаків мамі. Водночас їхній качкодзьоб Перрі, під прикриттям, бореться зі зловмисником – доктором Дуфеншмірцем.

"Фінеас і Ферб": дивіться трейлер мультфільму онлайн

"Пригоди Джекі Чана"

Археолог і майстер бойових мистецтв Джекі Чан шукає чарівні талісмани з надприродними силами. Разом із племінницею Джейд та своїм дядьком, він бореться зі злом, насамперед з могутнім демоном Шенду. Що цікаво, цей серіал натхненний реальним образом Джекі Чана, який з'являється в кожній серії та дає коротке інтерв'ю.

"Пригоди Джекі Чана": дивіться трейлер мультфільму онлайн

Серед інших мультфільмів, які всі дивилися в дитинстві:

"Злюки бобри";

"Супершпигунки";

"Ліло і Стіч: серіал";

"Скубі-Ду".

Нагадаємо, наша редакція раніше вже розповідала про нові мультфільми, які треба подивитися з дітьми.