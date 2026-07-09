Подивіться ці 3 мультфільми у родинному колі

Оскільки зараз активний час канікул і відпусток, то проведення часу у родинному колі стає неабияк актуальним. Якщо активні ігри трішки набридли, то можна спробувати подивитись мультфільм із повчальним сюжетом, який сподобається і малому, і дорослому.

24 Канал обрав три хороші варіанти, які не мають шансу стати провальними у ваших очах.

"Пригоди Паддінгтона", 2014

Рейтинг IMDb: 7,3

Доброзичливе перуанське ведмежа відправляється до Лондона після землетрусу, де йому надає прихисток родина Браунів. Паддінгтон хоче купити унікальну старовинну книжку для тітки Люсі, але стає жертвою злодія. Через це ведмедик потрапляє до в'язниці, де стає авторитетом завдяки своїм кулінарним талантам та вмінню робити джем. Нова ж сім'я кидається на його порятунок.

"Пригоди Паддінгтона": дивіться онлайн трейлер фільму

"Мавка. Лісова пісня", 2023

Рейтинг IMDb: 6,6

За канонічною драмою Лесі Українки, лісова Мавка закохується у сільського музику Лукаша. Їхні стосунки неможливі за законами лісу, однак кохання робить великі справи. Та зрештою усе призводить до війни між лісовими мешканцями та селянами. Що зможе врятувати два світи від взаємного руйнування?

"Мавка. Лісова пісня": дивіться онлайн трейлер фільму

"Як приборкати дракона", 2010

Рейтинг IMDb: 8,1

Події розгортаються на острові Берк, де село вікінгів постійно страждає від нападів драконів. Син вождя майструє гармату і завдає поранення найнебезпечнішому дракону – Нічній Фурії. Знайшовши поранену тварину в лісі він не наважується її вбити. Натомість починає доглядати за драконом і дає йому кумедне ім'я Беззубик. Завдяки цій дружбі хлопець дізнається, що дракони зовсім не жорстокі, а нападають вони на села не з власної волі.

"Як приборкати дракона": дивіться онлайн трейлер фільму

І гарні новини для фанів франшизи "Ваяна" – культовий мультфільм отримає продовження.