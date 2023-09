Крім цього, зірка розповіла, що першою людиною, яка допомогла їй в Лос-Анджелесі, стала Рамона, наречена акторки Ребел Вілсон. Скільки заробляє Надін у Голлівуді – читайте далі.

Надін Медведчук про роботу у США

У розмові з виданням Viva жінка розповіла, як вона потрапила в Голлівуд та як відбувалися зйомки стрічки "Синій жук".

Мої знайомі актори з Голлівуду порадили подати заявку до Central Casting і ще на декілька сайтів. Я надіслала свою анкету всюди, і мене одразу погодили у фільм "Синій жук" на роль дублерки-каскадерки головної героїні. Мій типаж на сто відсотків підійшов,

– сказала зірка.

Як повідомила Надін, зйомки тривали протягом тижня, і більшість з них відбувалась на зеленому тлі. "Мене вразило, наскільки робота команди організована та професійна. Не було відставання від таймінгу, ми мали пишний фуршет зі стравами мексиканської кухні, оскільки 80 % працівників – мексиканці. На знімальному майданчику я познайомилась і подружилась з режисером Анхелем Мануелем Сото та всією командою. Вони також запросили мене на презентацію фільму", – поділилася вона.

За день зйомок Надін заробляла 350 доларів, які ще оподатковуються. "30 % податку вичисляють з цієї суми. Головні актори, звісно, заробляють більше. Гроші приходять поштою в чеках, які потім можна вивести в банку на свій рахунок", – розказала вона.

Окрім "Синього жука" Надін ще знімалася у таких фільмах: Unicorn, The Company You Keep, The Upshaws, Athena – Season 3. Це були ролі масовки, які мені менше подобались. Відповідно, менша й оплата. Але я працювала в одному кадрі з Дженніфер Еністон. Вона дуже класна. Навіть вдалось з нею трішки поспілкуватись".

До речі, нещодавно популярний актор Кевін Костнер подав до суду на серіал "Єллоустоун". За його словами, йому заборгували 12 мільйонів доларів за ще не зняту другу половину п'ятого сезону.