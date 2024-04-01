Вперше після загибелі чоловіка на фронті: Надія Хільська знялася у новому українському серіалі

Надія Хільська – відома українська акторка, яку глядачі знають зі стрічок "Простір", "Виклик", "Надія" та багатьох інших. Однак прихильники уже давно не бачили її на екранах, через трагедію, яку акторка переживає досі.

Чоловік Надії, Олексій Хільський загинув під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку. Акторка довго не могла працювати за фахом через емоційне потрясіння.

Дивіться також Сила духу, яку відчутно через екран: спортивні драми, що варті уваги

Надія Хільська знялася у серіалі

Українська акторка Надія Хільська вперше після втрати чоловіка-військового, актора Олексія Хільського на фронті, знялася в серіалі "Обіцянка Богу". У стрічці розкажуть історію, яка ставить перед матір'ю випробування – боротьбу з важкою хворобою дитини.

Творці серіалу повідомили, що для Хільської ця роль стала першою після втрати чоловіка, який загинув на фронті. Сценарій адаптували під неї, щоб персонаж акторки передавав важливі послання – любов до життя і підтримку рідних у найважчі часи.

"Обіцянка Богу" – новий український серіал: що відомо