"20 днів у Маріуполі" не включили у скорочену телеверсію "Оскара": що пояснили в Disney
Джерело:"Голос Америки"
У міжнародну скорочену телевізійну версію "Оскара" не увійшов епізод нагородження фільму "20 днів у Маріуполі". Компанія Disney Entertainment пояснила причину.
Вони відповіли на запит журналістів та послались передовсім на часові обмеження. Хоча виконавчий продюсер телеканалу Суспільне Культура Лук'ян Галкін пригадав, що для нагородження фільму про Навального у 2023 році час у скороченій версії знайшли.
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Що відповіли у компанії
У компанії Disney Entertainment заявили, що нагородження фільму "20 днів у Маріуполі" не включили в скорочену міжнародну телеверсію церемонії "Оскар" через часові на обмеження, які передбачає коротка версія шоу на 90 хвилин.
У компанії запевнили, що, мовляв, вибір номінації для скороченої версії обрали заздалегідь, а саме – під час планування декілька тижнів тому.
Втім, зведений підсумок усіх пропущених переможців, у тому числі "20 днів у Маріуполі", до скороченої версії включено,
– запевнили в Disney Entertainment.
Там пояснили, що Суспільному надали ліцензію на показ повної церемонії наживо та альтернативної 90-хвилинної версії.
Компанія заявила, що звернулась до Суспільного щодо того, в якому вигляді "Оскар" транслювали в Україні.
Що відомо про скандал
- Суспільне 12 березня заявило, що нагородження фільму "20 днів у Маріуполі" не включили у скорочену міжнародну телеверсію.
- Суспільне мало транслювати цю версію, проте, отримавши матеріали, команда помітила, що у відео немає нагородження українських документалістів.
- Виконавчий продюсер телеканалу Суспільне Культура Лук'ян Галкін заявив, що потужна промова Мстислава Чернова підкреслила єдність між Україною й світом.
- Галкін зауважив, що торік у скороченій версії знайшли місце для цієї ж номінації, коли там перемогла документальна стрічка про Навального. Також у 2023 році був час у скороченій версії, щоб показати політичний виступ його дружини Юлії Навальної.