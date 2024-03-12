"20 днів у Маріуполі" не включили у скорочену телеверсію "Оскара": що пояснили в Disney

У міжнародну скорочену телевізійну версію "Оскара" не увійшов епізод нагородження фільму "20 днів у Маріуполі". Компанія Disney Entertainment пояснила причину.

Вони відповіли на запит журналістів та послались передовсім на часові обмеження. Хоча виконавчий продюсер телеканалу Суспільне Культура Лук'ян Галкін пригадав, що для нагородження фільму про Навального у 2023 році час у скороченій версії знайшли.

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Що відповіли у компанії

У компанії Disney Entertainment заявили, що нагородження фільму "20 днів у Маріуполі" не включили в скорочену міжнародну телеверсію церемонії "Оскар" через часові на обмеження, які передбачає коротка версія шоу на 90 хвилин.

У компанії запевнили, що, мовляв, вибір номінації для скороченої версії обрали заздалегідь, а саме – під час планування декілька тижнів тому.

Втім, зведений підсумок усіх пропущених переможців, у тому числі "20 днів у Маріуполі", до скороченої версії включено,

– запевнили в Disney Entertainment.

Там пояснили, що Суспільному надали ліцензію на показ повної церемонії наживо та альтернативної 90-хвилинної версії.

Компанія заявила, що звернулась до Суспільного щодо того, в якому вигляді "Оскар" транслювали в Україні.

Що відомо про скандал