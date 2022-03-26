З нами Нео та Джон Вік: Кіану Рівз підтримав українців з плакатом "Все буде Україна"
26 березня 2022 , 21:45Читать новость на русском
Знаменитий канадський актор та режисер, зірка "Матриці" та "Джона Віка", Кіану Рівз підтримав українців. Його фото з плакатом "Все буде Україна" з’явилося у соцмережах.
Пам’ятаймо, українські військові дають гідну відсіч ворогові. А свідомі світові знаменитості продовжують публічно підтримувати Україну не лише словами чи фінансово, повідомляє 24 канал.
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Кіану Рівз підтримав українців з плакатом "Все буде Україна"
Це фото з’явилося в українських соцмережах, невідомо, хто стоїть поряд з актором, але може підозрювати, що це його шанувальниці.
Кіану Рівз підтримав українців / Фото з соцмереж
Реакція мережі
- "Невже його можна любити ще більше?";
- "Бозє... аж потепліло на серці. Усі красунчики на стороні світла – Кіану, Лето, Рейнольдс, Блум";
- "Дякуємо, підіймається настрій";
- "Джона Віка нам зараз не завадило б";
- "Все, на нашій стороні Обраний".
Світові знаменитості, які вже підтримали Україну
- Шеннен Догерті, американська акторка, закликала світових зірок не замовчувати війну Росії з Україною;
- Флоренс П’ю, яка яскраво зіграла у "Чорній вдові", закликала фінансово підтримувати Україну;
- Девід Лінч, американський режисер, який звернувся до путіна: "Що посієш, те й пожнеш";
- Автори "Сімпсонів" опублікували фото, де улюблені персонажі Гомер, Мардж, Барт, Ліса і Меґґі тримають український прапор;
- Раян Рейнольдс та Блейк Лайвлі, американські актори, збирають кошти для українських біженців;
- Івонн Страховскі, акторка "Розповіді служниці", вийшла на мітинг в Торонто.
- Рейчел Броснаген, зірка серіалу "Дивовижна місіс Мейзел", закликала своїх фанів пожертвувати кошти для біженців з України;
- Марк Гемілл, джедай Люк Скайвокер, опублікував відео, у якому український хор в Нью-Йорку виконує духовний гімн "Боже, великий, єдиний";
- Зірка "Термінатора" Роберт Патрік підтримав Україну та порівняв монгольську орду з росіянами;
- Алек Болдвін, від пострілу якого у жовтні загинула операторка з України, підтримав українців у війні проти Росії. Зробив він це у незвичайний спосіб, пообідавши в українському ресторані Veselka у Нью-Йорку;
- Американська актриса українського походження Міла Куніс та її чоловік Ештон Кутчер зібрали вже 35 мільйонів доларів для України. Вони подякували усім, хто долучився до пожертви, й вирішили продовжити збір до 40 мільйонів. Пізніше їх особисто подякував Володимир Зеленський.
- Дженніфер Еністон, Деві д Швіммер, Ендрю Гарфілд, Майкл Дуглас, Леді Гага, Елтон Джон... та багато-багато інших.