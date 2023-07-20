Епічна історія з Хоакіном Феніксом: дивіться український трейлер фільму "Наполеон"

Уже цієї осені на широкі екрани вийде масштабна історична драма Рідлі Скотта "Наполеон". Головну роль зіграв Хоакін Фенікс.

Сюжет фільму "Наполеон" розповість про тернистий шлях Бонапарта до влади, його тріумфальні злети та трагічні падіння. Стрічка сповна розкриє життя творця однієї з найбільших імперій світу.

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"Наполеон": акторський склад, трейлер і дата прем'єри

До Хоакіна Фенікса доєдналися:

Ванесса Кірбі – Жозефіна;

Тахар Рахім – Поль Баррас;

Людівін Саньє – Тереса Кабаррус;

Пол Ріс – Шарль Моріс де Талейран-Перігор;

Юссеф Керкур – Луї Ніколя Даву;

Джон Холлінгворт – Мішель Ней;

Давіде Туччі – Луї-Лазар Гош;

Ерін Ейнсворт – Гортензія Богарне;

Едуар Філіппонна – Олександр I.

Сценарій до фільму "Наполеон" написав Девід Скарпа – автор таких успішних проєктів як "Останній замок", "Всі гроші світу" та сиквел "Гладіатора".

У ролику ми можемо побачити ефектні кадри з життя Франції у 1793 році. "Я певен ви знаєте, що на вулицях хаос", "Маємо діяти твердо, інакше Франція впаде", "Що б ви зробили, як би вам доручили захист держави?", – говорять Наполеону. – Я приніс би славу своїй країні, – відповідає Наполеон".

"Наполеон": дивіться український трейлер

Автори кінострічки нещодавно також оприлюднили постер з захопливим слоганом: "З нічого до всього – переможець народжується".

"Наполеон" чекайте в кіно з 23 листопада! Спочатку фільм буде доступний у кінотеатрах по всьому світу у форматі обмеженого прокату, а потім стане доступним для перегляду на стримінговому сервісі Apple TV+.