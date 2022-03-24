Наслідок виключення з Ради Європи: Росія перестала бути членом фонду "Єврімаж"

24 березня 2022 , 14:13
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Нещодавно Росію виключили з ради Європи. Тепер вона перестала бути членом Європейського фонду підтримки спільного виробництва та розповсюдження творчих кінематографічних та аудіовізуальних творів "Єврімаж" (Eurimages).

Ради Європи 23 березня оприлюднила резолюцію, в якій йдеться про правові та фінансові наслідки припинення членства Росії в РЄ. Нагадаємо, воно було ухвалене 16 березня 2022 року, повідомляє 24 канал.

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Росія перестала бути членом "Єврімаж"

Рішення про виключення Росії з "Євромажу" несе за собою ще інші правові та фінансові наслідки. Росія більше не зможе:

  • претендувати на будь-яке право або бути пов'язаним зі всім, що випливає зі Статуту Ради Європи;
  • мати право представництва у Комітеті Міністрів та у Парламентській Асамблеї, а також у будь-яких допоміжних органах;
  • бути представленою в Конгресі місцевих та регіональних влад;
  • брати участь у заходах і програмах, організованих Радою Європи, чи конференціях, скликаних Радою Європи тощо. 

Нагадаємо кінофонд Ради Європи "Єврімаж" підтримує українське кіно, зокрема він долучився до створення фільму Олега Сенцова "Носоріг". 

Що відомо про "Єврімаж"

Це європейський фонд підтримки спільного кіновиробництва і прокату кінематографічних та аудіовізуальних робіт, створений при Раді Європи у 1988 році. Мета – просування незалежного кіновиробництва через надання фінансової підтримки повнометражним, анімаційним та документальним фільмам спільного виробництва.
Автор: Наталія Гулій