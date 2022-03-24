Наслідок виключення з Ради Європи: Росія перестала бути членом фонду "Єврімаж"

Нещодавно Росію виключили з ради Європи. Тепер вона перестала бути членом Європейського фонду підтримки спільного виробництва та розповсюдження творчих кінематографічних та аудіовізуальних творів "Єврімаж" (Eurimages).

Ради Європи 23 березня оприлюднила резолюцію, в якій йдеться про правові та фінансові наслідки припинення членства Росії в РЄ. Нагадаємо, воно було ухвалене 16 березня 2022 року, повідомляє 24 канал.

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Росія перестала бути членом "Єврімаж"

Рішення про виключення Росії з "Євромажу" несе за собою ще інші правові та фінансові наслідки. Росія більше не зможе:

претендувати на будь-яке право або бути пов'язаним зі всім, що випливає зі Статуту Ради Європи;

мати право представництва у Комітеті Міністрів та у Парламентській Асамблеї, а також у будь-яких допоміжних органах;

бути представленою в Конгресі місцевих та регіональних влад;

брати участь у заходах і програмах, організованих Радою Європи, чи конференціях, скликаних Радою Європи тощо.

Нагадаємо кінофонд Ради Європи "Єврімаж" підтримує українське кіно, зокрема він долучився до створення фільму Олега Сенцова "Носоріг".