Наступ орків почався, але поки повільний, – Олег Сенцов про ситуацію на південному сході

Олег Сенцов з перших днів війни оберігає Україну у лавах ЗСУ. Сьогодні у фейсбуці він поділився свіжими думками про наступ російських окупантів та розповів про ситуацію на південному Сході.

Олег Сенцов впевнений, що Україна переможе. Режисер наголошує, що українці мають разом іти до своєї мети. Крім цього, раніше він зазначав, що його "шлях воїна – на передовій".

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Олег Сенцов про ситуацію на південному сході

З нещодавнього. Пару тижнів як відкомандирувався від київського ТРО до одного з загонів спецпризначення. Зараз працюємо на південному сході країни. Наступ орків почався, але поки повільний – більше працює арта, гради та міномети,

– зазначив Сенцов.

Далі він доповнив: "Красивих фоток з автоматом не буде. Разом до Перемоги, браття та сестри!".

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