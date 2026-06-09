Зірці Голлівуду – 45: найкращі фільми з Наталі Портман

9 червня 45-й день народження святкує голлівудська акторка Наталі Портман. Вона є володаркою премій Оскар, БАФТА і двох "Золотих глобусів". Зірка дебютувала в кіно у 1994 році, знявшись у фільмі "Леон".

24 Канал розповість, які фільми з Наталі Портман варті уваги. Обирайте, що дивитися після роботи.

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Які фільми з Наталі Портман подивитись?

"Чорний лебідь" (2010)

Рейтинг IMDb: 8.0/10

Сюжет розгортається навколо балерини Ніни. Одного разу художній керівник трупи вирішує змінити приму-балерину на прем'єрі "Лебединого озера".

Вибір чоловіка падає на Ніну, проте її конкуренткою стає Лілі. Одна з них ідеально підходить на роль Білого лебедя, а інша – на роль Чорного лебедя. Раптом суперництво між дівчатами перетворюється на заплутану дружбу. Разом із цим починає проявлятися чорна сторона Ніни.

"Чорний лебідь": дивіться онлайн трейлер фільму

"Ще одна з роду Болейн" (2008)

Рейтинг IMDb: 6.7/10

У короля Генріха VIII немає спадкоємця. Герцог Норфолк і сер Томас Болейн бачать у цьому вигоду, тому переконують дочку Томаса, Анну, спокусити правителя, проте він закохується в її сестру Мері.

Коли Мері вагітніє, Анні доручають втримати короля від зради. Однак план зазнає краху, коли вона прагне завоювати прихильність Генріха VIII.

"Ще одна з роду Болейн": дивіться онлайн трейлер фільму

"Більше ніж секс" (2011)

Рейтинг IMDb: 6.2/10

Стосунки друзів дитинства Емма та Адама переходять на новий рівень – інтимний. Але головні герої бояться зруйнувати свою дружбу, тому укладають угоду: у їхніх стосунках немає бути сварок, ревнощів та очікувань, лише фізична близькість. Хто ж закохається першим?

"Більше ніж секс": дивіться онлайн трейлер фільму

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