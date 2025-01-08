Акторка серіалу "Кріпосна" пригадала цинічний випадок із російським актором: "Співав оди владі"

Відома українська акторка Наталія Бабенко, яка здобула популярність завдяки ролі в серіалі "Кріпосна", поділилася історією про свій досвід з російським актором на початку війни. Вона розповіла, як під час перших днів війни колега із країни-агресора просив вибачення за дії своєї країни.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання Oboz.ua. Згодом цей же актор перевзувся і став на сторону кривавої влади.

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Наталія Бабенко про зрадницьку позицію російського актора

За словами Наталії, на початку повномасштабної війни відомий російський актор, ім'я якого вона не розкрила, звернувся до неї з вибаченнями. Актор висловив жаль через те, що його країна розпочала агресію проти України.

Проте згодом, за чутками, каже акторка, цей самий росіянин потрапив під увагу правоохоронців через свої публічні висловлювання. Існували припущення, що його намагалися ув'язнити або принаймні переслідували за ці дії. Тому, не довго вагаючись, він змінив свою позицію. Бабенко розповідає, що актор з'явився на одному з головних пропагандистських телеканалів Росії, де вже виступав на підтримку країни окупантів, прославляючи її криваву владу.

Хтось казав, що його за це загребли в поліцію. Не знаю, наскільки це правда, але минув час і він вже виступав на їхньому головному пропагандистському телеканалі – співав оди владі. Зламали? Залякали? Не знаю,

– поділилася знаменитість.

Після цієї цинічної ситуації Наталія Бабенко глибоко усвідомила, що давати жодних шансів росіянам, навіть тим, хто, на перший погляд, зізнається у своїй помилці, не можна. Вона зрозуміла, що навіть після "вибачень" та "жестів солідарності" їхні справжні переконання можуть змінитися під тиском влади та пропаганди.

Акторка зробила висновок, що слова росіян у цей час не мають значення, бо рано чи пізно вони все одно почнуть грати за правилами агресора, піддаючись пропаганді, яка змиває будь-які моральні перепони.