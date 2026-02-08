Укр Рус
8 лютого, 13:22
Присвятила сцені понад 55 років: померла Заслужена артистка України Наталія Омельчук

Софія Хомишин
Основні тези
  • На 78-му році життя померла Заслужена артистка України Наталія Омельчук, яка присвятила понад 57 років сцені.
  • Наталія Омельчук працювала в Київському академічному драматичному театрі ім. Івана Франка з 1969 року, виконуючи знакові ролі, такі як Баба Палажка у "Кайдашевій сім’ї".

На 78-му році життя померла Заслужена артистка України Наталія Омельчук.

Про це повідомила команда Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка на своїй сторінці у фейсбуці. 

Наталія Олексіївна присвятила сцені понад п'ятдесят сім років свого життя, щоденної праці, відданості професії й любові до театру. Вона була частиною творчої історії Театру Франка, людиною сцени, пам'ять про яку житиме в наших виставах, спогадах і серцях. Щиро співчуваємо рідним, близьким і всім, хто поділяє цей біль. Світла пам’ять,
– йдеться в публікації.

Причину смерті актриси наразі не розголошують. 

Що відомо про Наталію Омельчук? 

  • Майбутня актриса народилася 27 березня.

  • У 1967 році вона закінчила драматичну студію при Київському академічному драматичному театрі імені Івана Франка.

  • З 1969 року Наталія працювала в театрі імені І. Франка, де виконала низку знакових ролей. Серед них: Баба Палажка у "Кайдашевій сім’ї", мама Менахема у "Тев'є-Тевель" та Матільда Штосс у виставі "Три товариші".