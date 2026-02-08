Присвятила сцені понад 55 років: померла Заслужена артистка України Наталія Омельчук

На 78-му році життя померла Заслужена артистка України Наталія Омельчук.

Про це повідомила команда Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка на своїй сторінці у фейсбуці.

Наталія Олексіївна присвятила сцені понад п'ятдесят сім років свого життя, щоденної праці, відданості професії й любові до театру. Вона була частиною творчої історії Театру Франка, людиною сцени, пам'ять про яку житиме в наших виставах, спогадах і серцях. Щиро співчуваємо рідним, близьким і всім, хто поділяє цей біль. Світла пам’ять,

– йдеться в публікації.

Причину смерті актриси наразі не розголошують.

Що відомо про Наталію Омельчук?