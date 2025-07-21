Легендарна українська акторка Наталія Сумська приголомшила, як її кликали працювати в Росію

Відома українська акторка Наталія Сумська зізналась, що на початку кар'єри її кликали працювати в Росію. За словами артистки, це був лише початок її творчого шляху.

Наталія каже, що поїхала туди, однак таки не залишила по собі сліду в жодному російському кінопроєкті. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на видання Еспресо.

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Як Наталію Сумську запрошували зніматись у Росії?

В одному зі своїх інтерв'ю Наталія Сумська розповіла, що після інститутських років її кликали зніматися в одному із російських серіалів. Коли вона приїхала в країну окупанта, їй почали заявляти, що у неї "занадто виражений українізм на обличчі".

І якого біса я туди приїхала, коли мені почали: "Ой, ви знаєте, у нее какой-то слішком виражений такой українізм в ліце". Чого ж ви тоді кличете?

– розповіла Наталія.

Тоді акторка не розуміла, для чого тоді її кликали. Однак сьогодні неабияк тішиться, що доля розпорядилась тоді саме так, і вона не залишила по собі жодного сліду ані в російському кіно, ані у серіалі.

До речі, зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" відверто зізнався, що готовий піти на війну: "Я піду служити". Дізнайтесь подробиці – за посиланням.

Нагадаємо, що Наталія Сумська – українська акторка театру та кіно. На її рахунку неймовірна кількість престижних нагород, зокрема кінопремія "Золота дзиґа", "Київська пектораль", Шевченківська премія, нагорода від Кабінету міністрів України імені Лесі Українки та чимало інших відзнак.