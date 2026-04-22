Як змінювалась за 35 років кар'єри легендарна українська акторка Наталія Сумська
22 квітня свій День народження святкує українська акторка театру та кіно Наталія Сумська. Цьогоріч артистці виповнилося 70 років.
Українці знають її як провідну акторку Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, лауреатку багатьох престижних мистецьких премій та зірку численних фільмів, серіалів і театральних постановок. У матеріалі 24 Каналу ми зібрали добірку світлин, які демонструють, як змінювалася Наталія Сумська впродовж своєї творчої кар'єри.
Як змінювалась Наталія Сумська впродовж 35 років?
Наталія Сумська вперше вийшла на сцену приблизно у шестирічному віці, тож її життєвий шлях був визначений змалку. Вона виросла в акторській родині й від самого дитинства була пов'язана з театром.
Ми підготували добірку фільмів і серіалів, у яких вона зіграла, а також фотопорівняння, що ілюструє її творчу еволюцію. Найраніша стрічка з нашої добірки датована 1981 роком, а найновіший проєкт – серіал 2015 року.
За цей час акторка помітно змінилася як зовні, так і професійно, вдосконаливши свою майстерність. Пропонуємо переглянути, як змінювалася Наталія Сумська протягом років своєї кар'єри.
Наталія Сумська у фільмі "Така пізня, така тепла осінь" 1981 року
Наталія Сумська у фільмі "У лісах під Ковелем" 1984 року
Наталія Сумська у фільмі "Карпатське золото" 1991 року
Наталія Сумська у серіалі "Злочин з багатьма невідомими" 1993 року
Наталія Сумська у серіалі "Коли на неї зовсім не чекаєш" 2007 року
Наталія Сумська у серіалі "Слуга народу" 2015 року
Що цікаво знати про Наталію Сумську?
- Наталія Сумська – одна з найвідоміших українських акторок театру та кіно.
- Вона народилася 22 квітня 1956 року.
- Походить з акторської династії: її батьки були акторами театру імені Івана Франка.
- Її молодша сестра – Ольга Сумська, відома акторка, яку глядачі знають за численними популярними виставами та кінопроєктами.
- За свою кар'єру Наталія Сумська виконала десятки ролей у театрі, кіно та серіалах, а також займалася дубляжем.
- Вона є лауреаткою багатьох престижних мистецьких нагород, зокрема має звання Народної артистки України, є лауреаткою Шевченківської премії та театральної премії "Київська пектораль", а також володаркою кінопремії "Золота дзиґа".
- Акторка одружена з Анатолієм Хостікоєвим. У подружжя є син В'ячеслав Хостікоєв.