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Кіно Кіноновини Наталія Сумська вперше за 5 років зніметься в кіно: коли відбудеться прем'єра фільму
31 липня, 17:10
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Наталія Сумська вперше за 5 років зніметься в кіно: коли відбудеться прем'єра фільму

Христина Кобак
Основні тези
  • Наталія Сумська зіграє головну роль у фільмі "Ну мам", прем'єра якого запланована на 22 січня 2026 року.
  • Її персонаж, Галина Анатоліївна, є режисеркою монтажу з Києва, відомою своїми зв'язками з зірками естради, і сильною любов'ю до свого сина.

Народна артистка України Наталія Сумська повертається до зйомок. Вже зовсім скоро побачимо її на екранах в одній з головних ролей повнометражного фільму "Ну мам".

Прем'єра стрічки запланована на 22 січня 2026 року, пише Кіно 24 з посиланням на соцмережі фільму

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Кого зіграє Наталія Сумська?

Артистка втілить образ Галини Анатоліївни. За сюжетом, жінка народилася в Чернівцях, а в Київ переїхала після заміжжя. Вона була режисеркою монтажу на УТ-1, жінкою з голосом, що колись лунав на фестивалях, конкурсах, і навіть, на тому ж телебаченні. Галина особисто знайома з багатьма зірками естради, однією з яких є Софія Ротару. 

Галина Леонтіївна завжди добра та щира у відношенні до інших людей й інколи цим можуть користатися. Але жінка все одно допоможе, бо так вміє любити.

Найціннішим у всьому світі для Галини є її син. Заради нього вона пожертвує собою, не зважатиме на знецінення, не сперечатиметься. 

Також серед акторського складу будуть: Олена Кравець, Ганна Кузіна, Ада Роговцева, Катерина Кузнєцова. 

Нещодавно в Києві розпочалися зйомки ще однієї комедії з топовими українськими акторами. В Києві знімають фільм "Батьківські збори" з Анастасією Цимбалару, Євгеном Яновичем, Антоніною Хижняк. Прем'єра в кінотеатрах запланована на 30 жовтня. 