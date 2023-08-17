Нас чекає випробування, – Денисенко про те, як змінився її чоловік за півтора року служби

Актор Андрій Федінчик з серіалу "Папаньки" у перші дні війни пішов у ЗСУ і зараз захищає Україну від ворога. Днями його дружина Наталка Денисенко розповіла, як чоловік змінився за півтора року служби.

За словами зірки серіалів "Зв'язок" та "Будиночок на щастя", Андрій став зовсім іншою людиною. Після перемоги парі доведеться заново вчитися жити разом.

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Наталка Денисенко про чоловіка, який в ЗСУ

У розмові з 24 Каналом, Наталка Денисенко повідомила, що її чоловік дуже змінився. "Іноді думаю, що після завершення війни мені потрібно буде заново знайомитися", – сказала вона.

Він став іншою людиною. Але війна змінила й мене, мої погляди на життя, моє ставлення до культури, мови, країни… Абсолютно до всього!,

– зауважила актриса.

Наталка Денисенко впевнена, що після війни всіх дружин військових чекає випробування. "Нам потрібно буде вчитися жити разом із нашими коханими заново", – підсумувала вона.

Крім цього, Наталка наголосила, що доволі часто бачиться з чоловіком: "Він кілька місяців був у відрядженні у 2022 році, потім служив у Києві, потім ще близько п'яти місяців був у відрядженні. І знову повернувся. Я його бачила нещодавно, коли був на навчаннях".

Актриса вважає, що їй дуже пощастило, що чоловік постійно на зв'язку, що має змогу відповідати. "Я це дуже ціную. Хочеться, щоб у нас було звичайне життя, як раніше. Але розумію, що це неможливо в умовах війни", – зізналася вона.



Наталка Денисенко після побачення з чоловіком / Фото з інстаграму зірки