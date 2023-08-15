Наталка Денисенко розсекретила, як знімають еротичні сцени у кіно за її участю

Українська акторка Наталка Денисенко поділилася зі своїми прихильниками інсайтами щодо процесу знімань еротичних сцен у кіно. До того ж зірка розсекретила деякі деталі своєї роботи на знімальному майданчику.

Багатьох цікавило, як артисти готуються до гри в еротичних сценах. Цей аспект, здається, завжди викликав особливий інтерес. Дійсно, інколи актори можуть навіть не знати одне одного особисто, але мають відтворювати романтичні стосунки на екрані. Крім того, за кадром вони можуть мати власних партнерів, і це створює додаткові виклики під час імітації кохання на екрані.

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Наталка Денисенко показала, як знімають еротичні сцени у кіно

У своїх сторіс Наталка показала прихильникам, як саме відбуваються ці знімальні процеси. Вона розповіла, що спочатку проходять репетиції, а потім вже йде саме зйомка перед камерами. Цей процес буває досить напруженим, особливо з урахуванням великої кількості операторів. Іноді доводиться приймати досить незвичні пози, щоб вийшов успішний кадр.

Приблизно отак! Репетируємо, потім граємо,

– ділиться Денисенко.



Як знімають еротичні сцени у кіно / Скриншот зі сторіс Наталки Денисенко

Крім того, акторка розсекретила, як довго може тривати її робочий день на знімальному майданчику. Зазвичай актори працюють близько 12 годин, але іноді цей процес може бути більш тривалим. Наприклад, Наталка згадала, що колись їй довелося працювати упродовж 20 годин підряд. Також вона вже була у ситуації, коли працювала 28 годин, однак це було пов'язано з тим, що актриса брала участь у двох різних проєктах одночасно.

"Зазвичай робочий день на зйомках триває 12 годин. Це ще й час на дорогу до знімального майданчика і назад. Але в мене був один раз 20-годинний день. Хоча ні, були й 28 годин, але це тоді, коли було два різні майданчики підряд", – розповіла акторка.

Нещодавно Наталка Денисенко здивувала своїх шанувальників неординарним фотосетом, де вона позувала в акваріумі.

Наталка Денисенко / Фото з інстаграму зірки