"Їй нічого не потрібно робити": Наталка Денисенко порівняла себе з Ксенією Мішиною

Українська актриса Наталка Денисенко зізналася, що у неї є зіркові подруги, з якими вона іноді пробувалася на одні й ті ж акторські ролі. Зокрема, зірка висловилася про конкуренцію з Ксенією Мішиною.

Під час розмови з ведучою Машею Єфросиніною, Наталка зазначила про сильні сторони Ксенії, а також описала себе під час зйомок. За її словами, Мішина – це один типаж, а вона зовсім інший.

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Наталка Денисенко висловилася про Ксенію Мішину

На неї дивишся і все… Їй нічого не потрібно робити. Поставив і знімай. Усі пускають слину. А мені вже потрібно щось зіграти,

– відзначила Денисенко.

Маша Єфросиніна, поцікавилася, чи було так, що Ксенію Мішину затверджували на ролі, які раніше відігравала Наталка Денисенко. Актриса відповіла, що ні, але вона має подруг, з якими іноді конкурує на одній акторській ролі. Денисенко підкреслила, що це не завжди означає конфлікт, але так відбирають тих, хто найкраще пасує до певного типажу героїнь.

"Якщо вона краще потрапляє в цей типаж, то чому ти будеш на неї ображатися?! Не свята, але я, наприклад, пробувалася в серіал "Встигнути до 30", там знімається Анна Кошмал і Дар’я Петрожицька. Здається, на роль Кошмал я пробувалася. І я дивлюся, як її загримували й розумію, що це її на 100 % роль", – поділилася вона.

Наталка Денисенко / Фото з інстаграму акторки

До слова, нещодавно Денисенко показала фото, як виглядала у шкільному віці. Також вона розповіла, що у школі активно виступала на концертах, розказувала вірші.